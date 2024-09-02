К поставке в ВСУ был допущен отечественный бронетранспортер "Хорунжий": характеристики
Министерство обороны кодифицировало и допустило к поставке Вооруженным Силам Украины отечественный бронетранспортер "Хорунжий". Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
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Минобороны одобрило для снабжения ВСУ новый бронетранспортер "Хорунжий", который является модернизированной версией советского БТР-60.
Корпус "Хорунжого" изготовлен из высококачественной финской стали, что повышает его баллистическую защиту без увеличения веса. Он защищен от шаров калибра 7.62 мм по всему периметру, а лобовая броня выдерживает выстрел крупнокалиберного пулемета с расстояния 10 метров. Специальное днище и противоминные сиденья защищают десант от взрывов, эквивалентных шести кг тротила.
"Хорунжий" значительно мощнее БТР-60 благодаря дизельному двигателю на 330 лошадиных сил, который разгоняет машину более 80 км/ч и обеспечивает запас хода более 500 км. По сравнению с предшественником, новый БТР имеет усовершенствованную компоновку кузова для лучшей эргономики и удобства десантирования через заднюю часть.
БТР оснащен современной электроникой, камерами видеообзора, системой кондиционирования и автономным генератором, что позволяет ему функционировать даже при выключенном двигателе.
Вооружение включает в себя боевой модуль с пулеметом калибра 14.5 мм или пушкой 30х113 мм. "Хорунжий" может производиться в шести вариантах:
→ бронетранспортер;
→ транспортировщик личного состава;
→ санитарно-эвакуационная машина;
→ ремонтно-эвакуационная машина;
→ командно-штабная машина;
→ самоходная минометная машина.
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