До постачання у ЗСУ допустили вітчизняний бронетранспортер "Хорунжий": характеристики
Міністерство оборони кодифікувало та допустило до постачання Збройним Силам України вітчизняний бронетранспортер "Хорунжий". Про це повідомили у пресслужбі відомства.
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Міноборони схвалило для постачання у ЗСУ новий бронетранспортер "Хорунжий", який є модернізованою версією радянського БТР-60.
Корпус "Хорунжого" виготовлений з високоякісної фінської сталі, що підвищує його балістичний захист без збільшення ваги. Він захищений від куль калібру 7.62 мм по всьому периметру, а лобова броня витримує постріли великокаліберного кулемета з відстані 10 метрів. Спеціальне днище та протимінні сидіння захищають десант від вибухів, еквівалентних шести кг тротилу.
"Хорунжий" значно потужніший за БТР-60 завдяки дизельному двигуну на 330 кінських сил, який розганяє машину до понад 80 км/год і забезпечує запас ходу понад 500 км. Порівняно з попередником, новий БТР має вдосконалене компонування кузова для кращої ергономіки й зручності десантування через задню частину.
БТР оснащений сучасною електронікою, камерами відеоогляду, системою кондиціонування та автономним генератором, що дозволяє йому функціонувати навіть у разі вимкненого двигуна.
Озброєння включає бойовий модуль з кулеметом калібру 14.5 мм або гарматою 30х113 мм. "Хорунжий" може бути у шести варіантах:
→ бронетранспортер;
→ транспортувальник особового складу;
→ санітарно-евакуаційна машина;
→ ремонтно-евакуаційна машина;
→ командно-штабна машина;
→ самохідна мінометна машина.
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