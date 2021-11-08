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К работе трехсторонней контактной группы присоединится Ирина Верещук

Цей матеріал також доступний українською
08.11.2021, 19:19
К работе трехсторонней контактной группы присоединится Ирина Верещук - Фото
Ирина Верещук (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

После перехода Алексея Резникова на работу в Минобороны к украинской делегации в трехсторонней контактной группе присоединится назначенная недавно на должность министра по вопросам реинтеграции Крыма и Донбасса Ирина Верещук. Об этом на брифинге сказал спикер президента Сергей Никифоров.

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"Делегация должна еще больше сосредоточится на решении гуманитарных и социальных вопросов", – сказал он.

Никифоров напомнил, что ранее первым заместителем главы делегации Украины был назначен Андрей Костин.

Офис президента подчеркнул важность освобождения незаконно удерживаемых лиц и налаживание работы КПП на линии соприкосновения.

Также в ОП отметили, что необходимо создать новую группу в ТКГ, которая будет работать над возвращением Украине контроля над границами.

  • 4 ноября Рада назначила Верещук министром по реинтеграции временно оккупированных территорий, а Резникова – министром обороны
  • 5 ноября президент Владимир Зеленский вывел Резникова из состава ТКГ. Обязанности Резникова в ТКГ будет выполнять Андрей Костин, который ранее участвовал в ТКГ в рабочей группе по политическим вопросам
Вадим Ребрина
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Алексей Резников Донбасс ирина верещук ткг
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