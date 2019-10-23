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Кабмин хочет отменить печать законов на "бумаге"

Кабмин хочет отменить печать законов на "бумаге" - Фото
Иллюстративное фото
23.10.2019, 13:54

В правительстве заявляют, что продолжают "бороться с архаизмами"

Правительство инициирует обязательную печать законов и подзаконных нормативных актов в газете Урядовий кур'єр. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

В правительстве заявляют, что они продолжают "бороться с архаизмами".

"Теперь документы Кабмина, включая проекты Госбюджета, будут публиковаться в Едином веб-портале органов исполнительной власти", - заявляют в КМУ.

В заявлении говорится, что соответствующий законопроект будет скоро передан в Верховную Раду. 

"Это аргументируется тем, что на печать и распространение газеты государство нецелесообразно тратит финансовые, материальные и человеческие ресурсы, в то время как вся информация о законах и подзаконных нормативных актах все равно дублируется на официальных веб-страницах органов исполнительной власти", - резюмировали в правительстве. 

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кабмин закон Урядовий кур'єр
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