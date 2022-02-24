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Кабмин и другие органы власти работают в Киеве в режиме военного положения – Шмыгаль

Цей матеріал також доступний українською
24.02.2022, 08:46

Кабинет министров и другие органы власти работают в Киеве в режиме военного положения. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Телеграм.

"В 5 утра Россия развязала полномасштабную войну против Украины.

Атакованы границы, нанесены удары по военной инфраструктуре. Наши Вооруженные Силы дают достойный отпор врагу на всех участках границы.

Президент ввел военное положение. Кабинет Министров и другие органы власти работают в Киеве в режиме военного положения.

Сейчас важно сохранять спокойствие. Не паниковать и следить за официальной информацией государственных органов и органов власти на местах.

Держим строй. Верьте в украинскую армию. Вместе, к победе Украины", – написал премьер-министр.

Кабмин и другие органы власти работают в Киеве в режиме военного положения – Шмыгаль
Наталия Медведева
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Денис Шмыгаль
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