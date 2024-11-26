Кабмин направил дополнительные 203 млн грн на фортификации в Запорожской области
Кабинет министров направил более 203,3 млн грн на строительство укреплений в Запорожской области – деньги получили из других областей благодаря экономии. Об этом сообщил постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Запорожская областная военная администрация получила деньги на строительство военных инженерно-технических и фортификационных сооружений, фортификационное оборудование оборонных рубежей и обустройство системы невзрывных заграждений.
Эти средства были выделены из резервного фонда государственного бюджета для других областей, но их удалось сэкономить.
Речь идет о более чем 258,2 млн грн сэкономленных денег из Днепропетровской (72,9 млн), Житомирской (44 млн), Тернопольской (37,1 млн), Волынской (33,6 млн), Винницкой (30 млн), Львовской (14 млн), Ивано-Франковской (11 млн), Черновицкой (9,9 млн), Николаевской (4,8 млн), Черкасской (467 852 грн) и Киевской (250 000 грн) областных администраций.
Разницу между потребностью Запорожской ОВА в фортификациях и сэкономленными средствами вернули в резервный фонд госбюджета, речь о 54,8 млн грн.
Ранее, 24 ноября, начальник Генерального штаба ВСУ сообщил, что накануне на Запорожском направлении защитники сорвали российскую попытку прорыва.
- В апреле глава Запорожской ОВА сообщил, что в области власти удалось собрать более 1 млрд грн бюджетных средств на фортификации и нужды Сил обороны: благодаря остановке всех расходов, кроме военных.
- В конце октября чиновник сообщил, что военные строят вторую и третью линии обороны вокруг Запорожской области.