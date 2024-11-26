Завдяки економії уряд скерував додаткові 203 млн грн на фортифікації у Запорізькій області
Кабінет міністрів скерував понад 203,3 млн грн на будівництво укріплень у Запорізькій області – гроші отримали з інших областей завдяки економії. Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Запорізька обласна військова адміністрація отримала гроші на зведення військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, фортифікаційне обладнання оборонних рубежів та облаштування системи невибухових загороджень.
Ці кошти раніше були виділені з резервного фонду державного бюджету для інших областей, але їх вдалося зекономити.
Йдеться про понад 258,2 млн грн зекономлених грошей з Дніпропетровської (72,9 млн), Житомирської (44 млн), Тернопільської (37,1 млн), Волинської (33,6 млн), Вінницької (30 млн), Львівської (14 млн), Івано-Франківської (11 млн), Чернівецької (9,9 млн), Миколаївської (4,8 млн), Черкаської (467 852 грн) та Київської (250 000 грн) обласних адміністрацій.
Різницю між потребою Запорізької ОВА у фортифікаціях та зекономленими коштами повернули до резервного фонду держбюджету, йдеться про 54,8 млн грн.
Раніше, 24 листопада, начальник Генерального штабу ЗСУ повідомив, що напередодні на Запорізькому напрямку захисники зірвали російську спробу прориву.
- У квітні очільник Запорізької ОВА повідомив, що в області владі вдалося зібрати понад 1 млрд грн бюджетних коштів на фортифікації та потреби Сил оборони: завдяки зупинці всіх видатків, окрім військових.
- Наприкінці жовтня посадовець повідомив, що військові будують другу та третю лінії оборони навколо Запорізької області.