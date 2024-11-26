Завдяки економії уряд скерував додаткові 203 млн грн на фортифікації у Запорізькій області

Різницю між зекономленими грошима та потребами області повернули до резервного фонду держбюджету

Ілюстративне фото: Офіс президента

Кабінет міністрів скерував понад 203,3 млн грн на будівництво укріплень у Запорізькій області – гроші отримали з інших областей завдяки економії. Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

Запорізька обласна військова адміністрація отримала гроші на зведення військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, фортифікаційне обладнання оборонних рубежів та облаштування системи невибухових загороджень.

Ці кошти раніше були виділені з резервного фонду державного бюджету для інших областей, але їх вдалося зекономити.

Йдеться про понад 258,2 млн грн зекономлених грошей з Дніпропетровської (72,9 млн), Житомирської (44 млн), Тернопільської (37,1 млн), Волинської (33,6 млн), Вінницької (30 млн), Львівської (14 млн), Івано-Франківської (11 млн), Чернівецької (9,9 млн), Миколаївської (4,8 млн), Черкаської (467 852 грн) та Київської (250 000 грн) обласних адміністрацій.

Різницю між потребою Запорізької ОВА у фортифікаціях та зекономленими коштами повернули до резервного фонду держбюджету, йдеться про 54,8 млн грн.

Раніше, 24 листопада, начальник Генерального штабу ЗСУ повідомив, що напередодні на Запорізькому напрямку захисники зірвали російську спробу прориву.