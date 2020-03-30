Кабмин обещает сохранить расходы на оборону, инфраструктуру и аграриев

Денис Шмыгаль (Фото: пресс-служба Кабмина)

Кабинет министров планирует продолжить финансирование основных программ поддержки экономики. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в Facebook.

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После пересмотра и аудита бюджетных программ решено сохранить в полном объеме поддержку аграриев, она составит 4 млрд грн.

Также правительство продолжит финансирование реформы оборонно-промышленного комплекса. Затраты на новые технологии и наращивание производства оборонной продукции предполагается сохранить на уровне 2,5 млрд грн.

Кабмин предлагает почти на 100% сохранить финансирование строительства и ремонта дорог, на развитие их сети будет запланировано 37,3 млрд грн, на субвенцию местным бюджетам для дорожного хозяйства - 21,8 млрд грн.

Правительство предлагает выделить дополнительные 1,6 млрд грн на реструктуризацию угольной отрасли. Общий объем программы предложено установить на уровне 3,6 млрд грн.

26 марта Кабмин предложил парламенту изменения в госбюджет на 2020 год в связи с коронавирусом. Детали законопроекта сообщил депутат от Евросолидарности Алексей Гончаренко .

Детали законопроекта Евросолидарности Алексей Гончаренко В тот же день деятели культуры и депутаты потребовали не урезать госфинансирование культуры.

Сегодня премьер Денис Шмыгаль рассказал , что расходы на инфраструктуру и культуру в бюджете сохранятся.

Позже президент Владимир Зеленский заверил , что расходы на оборону и армию сокращены не будут, а финансирование культуры, образования и спорта сохранится по возможности.