Кабмин обещает сохранить расходы на оборону, инфраструктуру и аграриев

Кабинет министров планирует продолжить финансирование основных программ поддержки экономики. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в Facebook.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
После пересмотра и аудита бюджетных программ решено сохранить в полном объеме поддержку аграриев, она составит 4 млрд грн.
Также правительство продолжит финансирование реформы оборонно-промышленного комплекса. Затраты на новые технологии и наращивание производства оборонной продукции предполагается сохранить на уровне 2,5 млрд грн.
Кабмин предлагает почти на 100% сохранить финансирование строительства и ремонта дорог, на развитие их сети будет запланировано 37,3 млрд грн, на субвенцию местным бюджетам для дорожного хозяйства - 21,8 млрд грн.
Правительство предлагает выделить дополнительные 1,6 млрд грн на реструктуризацию угольной отрасли. Общий объем программы предложено установить на уровне 3,6 млрд грн.