Кабмин одобрил план СНБО о сохранении национальной идентичности украинцев в России

Об этом сообщил нардеп Гончаренко. Документ содержит пять основных пунктов

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Кабинет министров на заседании 24 декабря одобрил план Совета национальной безопасности и обороны по сохранению национальной идентичности украинцев в России. Об этом сообщил нардеп от Европейской Солидарности Алексей Гончаренко.

По его словам, основными пунктами документа являются:

→ сбор и изучение фактов и свидетельств о преступлениях, совершенных против украинцев, которые проживали или проживают на территориях РФ, исторически населенных этническими украинцами, о политике принудительной русификации, политических репрессиях и депортации украинцев;

→ активизация работы против российской пропаганды по истории современности украинцев и порабощенных РФ народов;

→ развитие взаимодействия между украинцами и порабощенными народами РФ;

→ подготовка и распространение материалов о более тысячелетней истории создания государства, исторические связи земель, где проживают этнические украинцы;

→ освещение в образовательных программах и учебниках истории этнических украинцев на исторически населенных землях в пределах РФ.