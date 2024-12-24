Кабмин одобрил план СНБО о сохранении национальной идентичности украинцев в России
Кабинет министров на заседании 24 декабря одобрил план Совета национальной безопасности и обороны по сохранению национальной идентичности украинцев в России. Об этом сообщил нардеп от Европейской Солидарности Алексей Гончаренко.
По его словам, основными пунктами документа являются:
→ сбор и изучение фактов и свидетельств о преступлениях, совершенных против украинцев, которые проживали или проживают на территориях РФ, исторически населенных этническими украинцами, о политике принудительной русификации, политических репрессиях и депортации украинцев;
→ активизация работы против российской пропаганды по истории современности украинцев и порабощенных РФ народов;
→ развитие взаимодействия между украинцами и порабощенными народами РФ;
→ подготовка и распространение материалов о более тысячелетней истории создания государства, исторические связи земель, где проживают этнические украинцы;
→ освещение в образовательных программах и учебниках истории этнических украинцев на исторически населенных землях в пределах РФ.
- 22 января 2024 года президент Зеленский подписал указ №17/2024 о территориях России, на которых исторически проживали украинцы.
- В документе глава государства заявил, что Москва обязуется соблюдать международные обязательства относительно украинцев, проживающих на исторически украинских территориях, в частности: разрешить свободное использование украинского языка, предоставить доступ к украинским СМИ, право на мирное собрание и т.д.