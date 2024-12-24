Кабмін схвалив план РНБО про збереження національної ідентичності українців у Росії
Кабінет міністрів на засіданні 24 грудня схвалив план Ради національної безпеки і оборони щодо збереження національної ідентичності українців у Росії. Про це повідомив нардеп від Європейської Солідарності Олексій Гончаренко.
За його словами, основними пунктами документа є:
→ збір і вивчення фактів та свідчень про злочини, що скоєні проти українців, що проживали або проживають на територіях РФ, історично населених етнічними українцями, про політику примусової русифікації, політичні репресії та депортації українців;
→ активізація роботи проти російської пропаганди щодо історії сьогодення українців та поневолених РФ народів;
→ розвиток взаємодії між українцями та поневоленими народами РФ;
→ підготовка та поширення матеріалів про понад тисячолітню історію державотворення, історичні звʼязки земель, де проживають етнічні українці;
→ висвітлення в освітніх програмах і підручниках історії етнічних українців на історично населених ними землях у межах РФ.
- 22 січня 2024 року президент Зеленський підписав указ №17/2024 про території Росії, на яких історично проживали українці.
- У документі глава держави заявив, що Москва зобов'язується дотримуватися міжнародних зобов'язань щодо українців, які проживають на історично українських територіях, зокрема: дозволити вільне використання української мови, надати доступ до українських ЗМІ, право на мирне зібрання тощо.