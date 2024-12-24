Кабмін схвалив план РНБО про збереження національної ідентичності українців у Росії

Про це повідомив нардеп Гончаренко. Документ містить п'ять основних пунктів

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Кабінет міністрів на засіданні 24 грудня схвалив план Ради національної безпеки і оборони щодо збереження національної ідентичності українців у Росії. Про це повідомив нардеп від Європейської Солідарності Олексій Гончаренко.

За його словами, основними пунктами документа є:

→ збір і вивчення фактів та свідчень про злочини, що скоєні проти українців, що проживали або проживають на територіях РФ, історично населених етнічними українцями, про політику примусової русифікації, політичні репресії та депортації українців;

→ активізація роботи проти російської пропаганди щодо історії сьогодення українців та поневолених РФ народів;

→ розвиток взаємодії між українцями та поневоленими народами РФ;

→ підготовка та поширення матеріалів про понад тисячолітню історію державотворення, історичні звʼязки земель, де проживають етнічні українці;

→ висвітлення в освітніх програмах і підручниках історії етнічних українців на історично населених ними землях у межах РФ.