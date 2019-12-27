Кабмин одобрил законопроекты о суде присяжных

Суд присяжных будет решать, виновен или невиновен обвиняемый (Фото: pixabay.com)

Кабинет министров одобрил проекты законов, в соответствии с которыми будет обеспечено реальное функционирование суда присяжных. Об этом сообщает Министерство юстиции со ссылкой на замминистра Александра Банчука.

Планируется возложить на суд присяжных решение вопросов о виновности или невиновности обвиняемого, - это будет касаться рассмотрения производств, в которых предусмотрено лишение свободы больше десяти лет или пожизненное. Решение будут приниматься судом присяжных в составе одного судьи и семи присяжных, а по ходатайству обвиняемого - коллегиально судом в составе трех судей.

Решения будут приниматься простым большинством голосов. Вердикт присяжных будет обязательным для председательствующего, и на основании его он должен принять приговор, который подлежит обжалованию в апелляционном порядке.

Формировать списки присяжных будут территориальные управления Государственной судебной администрации, которая сможет использовать информацию, содержащуюся в Государственном реестре избирателей.

В апреле 2013 года в Украине состоялось первое заседание суда присяжных . Пятеро представителей разных профессий впервые в истории современной Украины получили почти равные с судьей права.

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