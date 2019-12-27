Кабмин одобрил законопроекты о суде присяжных

Кабинет министров одобрил проекты законов, в соответствии с которыми будет обеспечено реальное функционирование суда присяжных. Об этом сообщает Министерство юстиции со ссылкой на замминистра Александра Банчука.
Планируется возложить на суд присяжных решение вопросов о виновности или невиновности обвиняемого, - это будет касаться рассмотрения производств, в которых предусмотрено лишение свободы больше десяти лет или пожизненное. Решение будут приниматься судом присяжных в составе одного судьи и семи присяжных, а по ходатайству обвиняемого - коллегиально судом в составе трех судей.
Решения будут приниматься простым большинством голосов. Вердикт присяжных будет обязательным для председательствующего, и на основании его он должен принять приговор, который подлежит обжалованию в апелляционном порядке.
Формировать списки присяжных будут территориальные управления Государственной судебной администрации, которая сможет использовать информацию, содержащуюся в Государственном реестре избирателей.
Читайте также: Еще несколько слов о присяжных...