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Кабмин одобрил законопроекты о суде присяжных

Кабмин одобрил законопроекты о суде присяжных - Фото
Суд присяжных будет решать, виновен или невиновен обвиняемый (Фото: pixabay.com)
27.12.2019, 14:11

Вердикт присяжных будет обязательным, и на основании будет приниматься приговор

Кабинет министров одобрил проекты законов, в соответствии с которыми будет обеспечено реальное функционирование суда присяжных. Об этом сообщает Министерство юстиции со ссылкой на замминистра Александра Банчука.

Планируется возложить на суд присяжных решение вопросов о виновности или невиновности обвиняемого, - это будет касаться рассмотрения производств, в которых предусмотрено лишение свободы больше десяти лет или пожизненное. Решение будут приниматься судом присяжных в составе одного судьи и семи присяжных, а по ходатайству обвиняемого - коллегиально судом в составе трех судей.

Решения будут приниматься простым большинством голосов. Вердикт присяжных будет обязательным для председательствующего, и на основании его он должен принять приговор, который подлежит обжалованию в апелляционном порядке.

Формировать списки присяжных будут территориальные управления Государственной судебной администрации, которая сможет использовать информацию, содержащуюся в Государственном реестре избирателей.

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