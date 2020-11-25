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Кабмин поддержал закон против "двойников" на выборах. Их хотят помечать в бюллетене

25.11.2020, 14:36
Кабмин поддержал закон против
Денис Шмыгаль на заседании Кабмина (Фото: пресс-служба КМУ)

Кабинет министров поддержал законопроект о внесении изменений в Избирательный кодекс. Предлагается маркировать в бюллетенях кандидатов, которые поменяли ФИО за шесть месяцев до выборов. 

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В проекте закона указано, что речь идет о кандидатах в президенты, депутаты или главы населенных пунктов. 

В Кабмине считают, что этим они смогут побороть проблему, так называемых, "кандидатов-двойников", которые вводят избирателей в заблуждение. 

  • 23 сентября Уманская городская территориальная избирательная комиссия (ТИК) зарегистрировала кандидатами в мэры города двух тезок (один из них – полный) действующего главы Александра Цебрия. Решение принимали ночью на улице. 
  • В ОПОРЕ считают, что одним из важных вызовов этой избирательной кампании стала технология двойников, или клонов

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Станислав Стороженко
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