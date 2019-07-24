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Кабмин предложит СНБО расширенные санкции против России

Кабмин предложит СНБО расширенные санкции против России - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net
24.07.2019, 22:21

В санкционный список внесли 18 юрлиц, зарегистрированных на территории РФ, и еще шесть - во временно оккупированном Крыму

Правительство внесет на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны предложения по расширению санкционного списка предприятий. Такое решение было принято сегодня во время заседания Каббмина по инициативе министерства по делам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, передает пресс-служба МВОТ. 

Сообщается, что очередные санкции касаются ряда юридических лиц, вовлеченных в процесс строительства магистрального газопровода "Краснодарский Край - Крым", незаконной добычи углеводородов на захваченных украинских месторождениях, в том числе, месторождениях, находящихся в пределах материкового шельфа Украины.

Отмечается, что в санкционный список внесли 18 юридических лиц, зарегистрированных на территории РФ, и еще 6 - зарегистрированных на территории временно оккупированного Крыма.

Также, в санкционный список попали предприятия, которые привлечены к поставке материалов, оборудования и услуг завода оборонно-промышленного комплекса России АО Завод Фиолент, который расположен на территории временно оккупированного Крыма. Среди них предприятия, зарегистрированные на территории РФ, КНР, Турции и Боснии и Герцеговины.

22 июля секретарь СНБО Украины Александр Данилюк обратил внимание государственных органов на необходимость обеспечения неукоснительного соблюдения санкций против российских социальных сетей и мониторинга их эффективности. 

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МВОТ санкции Крым
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