Кабмин предложит СНБО расширенные санкции против России

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Правительство внесет на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны предложения по расширению санкционного списка предприятий. Такое решение было принято сегодня во время заседания Каббмина по инициативе министерства по делам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, передает пресс-служба МВОТ.

Сообщается, что очередные санкции касаются ряда юридических лиц, вовлеченных в процесс строительства магистрального газопровода "Краснодарский Край - Крым", незаконной добычи углеводородов на захваченных украинских месторождениях, в том числе, месторождениях, находящихся в пределах материкового шельфа Украины.

Отмечается, что в санкционный список внесли 18 юридических лиц, зарегистрированных на территории РФ, и еще 6 - зарегистрированных на территории временно оккупированного Крыма.

Также, в санкционный список попали предприятия, которые привлечены к поставке материалов, оборудования и услуг завода оборонно-промышленного комплекса России АО Завод Фиолент, который расположен на территории временно оккупированного Крыма. Среди них предприятия, зарегистрированные на территории РФ, КНР, Турции и Боснии и Герцеговины.

22 июля секретарь СНБО Украины Александр Данилюк обратил внимание государственных органов на необходимость обеспечения неукоснительного соблюдения санкций против российских социальных сетей и мониторинга их эффективности.