Кабмин прекратил действие меморандума с правительством РФ о борьбе с терроризмом

Меморандум о сотрудничестве в борьбе с терроризмом был подписан в 2012 году

Кабинет министров прекратил действие меморандума, подписанного в 2012 году с правительством России, о сотрудничестве в борьбе с терроризмом. Об этом в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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"Сегодня на заседании правительство приняло решение о прекращении действия Меморандума между Кабинетом министров Украины и правительством Российской Федерации о сотрудничестве в борьбе с терроризмом, заключенного в 2012 году", — заявил он.

Документ фиксирует договоренность между правительствами Украины и РФ об обмене информацией о террористах или готовящихся терактах, сотрудничестве в расследовании дел о терроризме и задержании подозреваемых, совместной подготовке антитеррористических подразделений и т. д. Координируют это сотрудничество, согласно меморандуму, СБУ и ФСБ РФ. Полный текст документа.

Также Шмыгаль рассказал, что Кабмин поддержал представление в Раду законопроекта о выходе Украины из договора о согласованной антимонопольной политики со странами СНГ. По словам премьера, такое решение позволит снизить риски торгово-экономического давления на Украину.

"Продолжаем процесс разрыва отношений со страной-агрессором", - написал премьер.

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Вчера СБУ сообщила о задержании в Киеве внештатного сотрудника Главного разведывательного управления РФ, который принимал активное участие в создании "разведывательного управления ДНР", также руководил агентурной сетью, которая по его приказу якобы должна была осуществить ряд терактов и диверсий на подконтрольной Украине территории.

Вадим Ребрина

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