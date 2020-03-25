Кабмин рассмотрит введение чрезвычайной ситуации по всей Украине на 30 дней

Заседание Кабмина (Фото: пресс-служба КМУ)

Кабмин сегодня рассмотрит введение чрезвычайной ситуации по всей Украине на 30 дней и продление карантина. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, открывая заседание правительства.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Шмыгаль отметил, что ситуация с заболеванием коронавирусной инфекцией продолжает ухудшаться. "Поэтому сегодня Кабмин рассмотрит вопрос введения чрезвычайной ситуации на всей территории Украины и переведение в режим ЧС единой государственной системы гражданской защиты", - сказал он.

По словам премьера, режим ЧС планируется ввести на 30 дней, соответственно, все карантинные мероприятия будут также продлены на 30 дней.

Читайте также: Что изменится, если в вашем городе введут ЧС или ЧП. Справка

"Прошу не путать чрезвычайную ситуацию и чрезвычайное положение. Чрезвычайная ситуация не ограничивает конституционные права граждан, а только консолидирует усилия для преодоления угрозы", - подчеркнул он.

17 марта Кабмин ввел усиленные меры борьбы с коронавирусом в Украине: перечень ограничений .

перечень ограничений В Украине лабораторно подтверждены 113 случаев заболевания коронавирусом, три из них летальные, один человек выздоровел.

Читайте также: Коронавирус в Украине и мире: все главные новости