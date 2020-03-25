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Кабмин рассмотрит введение чрезвычайной ситуации по всей Украине на 30 дней

Кабмин рассмотрит введение чрезвычайной ситуации по всей Украине на 30 дней - Фото
Заседание Кабмина (Фото: пресс-служба КМУ)
25.03.2020, 13:15

Режим чрезвычайной ситуации могут ввести по всей Украине на 30 дней, меры карантина будут продолжены на такой же срок, заявил премьер Денис Шмыгаль

Кабмин сегодня рассмотрит введение чрезвычайной ситуации по всей Украине на 30 дней и продление карантина. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, открывая заседание правительства.

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Шмыгаль отметил, что ситуация с заболеванием коронавирусной инфекцией продолжает ухудшаться. "Поэтому сегодня Кабмин рассмотрит вопрос введения чрезвычайной ситуации на всей территории Украины и переведение в режим ЧС единой государственной системы гражданской защиты", - сказал он.

По словам премьера, режим ЧС планируется ввести на 30 дней, соответственно, все карантинные мероприятия будут также продлены на 30 дней.

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"Прошу не путать чрезвычайную ситуацию и чрезвычайное положение. Чрезвычайная ситуация не ограничивает конституционные права граждан, а только консолидирует усилия для преодоления угрозы", - подчеркнул он.

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  • В Украине лабораторно подтверждены 113 случаев заболевания коронавирусом, три из них летальные, один человек выздоровел.

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Денис Юдин, Шмыкова Александра
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