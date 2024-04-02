Кабмин разрешил студентам-мужчинам выезжать за границу. Кому и при каких условиях
Правительство одобрило решение, которое позволит некоторым категориям студентов мужского пола выезжать за границу на стажировку и обучение. Об этом сообщил министр образования и науки Оксен Лисовой.
По его словам, академическая мобильность – это возможность для студентов временно выехать за границу для обучения или стажировки, а для университетов – способ укрепить партнерство с иностранными учебными заведениями.
Лисовой отметил, что из-за военного положения в программах академической мобильности сейчас принимают участие только девушки. Однако студенты неоднократно обращались к президенту Владимиру Зеленскому с предложением расширить мобильность и на мужчин.
"Так что сегодня правительство приняло решение, которое позволит парням также становиться участниками этих программ — сроком на один семестр. Речь идет только о студентах в возрасте от 18 до 22 лет, которые учатся на бакалаврате на дневной форме (или на магистратуре медицинского, фармацевтического или ветеринарного направления)", – заявил Лисовой.
Министр подчеркнул, что для пересечения границы необходимо иметь:
→ е-билет студента;
→ направление от учебного заведения;
→ заверенную копию договора с иностранным университетом о принятии на программу академической мобильности;
→ военно-справочный документ от территориального центра комплектования.
- 17 ноября 2023 года Зеленский заявил, что нужно найти "справедливое решение" в вопросе выезда студентов за границу для обучения и стажировки.
- 27 марта 2024 года Зеленский сказал, что запрещать студентам мужского пола выезжать за границу по программе академической мобильности является несправедливым ограничением, и пообещал, что Минобразования подробно проработает этот вопрос.