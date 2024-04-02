Кабмин разрешил студентам-мужчинам выезжать за границу. Кому и при каких условиях

Принято решение о праве на выезд на стажировку и обучение, сообщил глава Минобразования Лисовой

Оксен Лисовой (Фото: Министерство образования и науки)

Правительство одобрило решение, которое позволит некоторым категориям студентов мужского пола выезжать за границу на стажировку и обучение. Об этом сообщил министр образования и науки Оксен Лисовой.

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По его словам, академическая мобильность – это возможность для студентов временно выехать за границу для обучения или стажировки, а для университетов – способ укрепить партнерство с иностранными учебными заведениями.

Лисовой отметил, что из-за военного положения в программах академической мобильности сейчас принимают участие только девушки. Однако студенты неоднократно обращались к президенту Владимиру Зеленскому с предложением расширить мобильность и на мужчин.

"Так что сегодня правительство приняло решение, которое позволит парням также становиться участниками этих программ — сроком на один семестр. Речь идет только о студентах в возрасте от 18 до 22 лет, которые учатся на бакалаврате на дневной форме (или на магистратуре медицинского, фармацевтического или ветеринарного направления)", – заявил Лисовой.

Министр подчеркнул, что для пересечения границы необходимо иметь:

→ е-билет студента;

→ направление от учебного заведения;

→ заверенную копию договора с иностранным университетом о принятии на программу академической мобильности;

→ военно-справочный документ от территориального центра комплектования.