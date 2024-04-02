Уряд дозволив деяким студентам-чоловікам виїжджати за кордон. Кому і за яких умов
Уряд схвалив рішення, яке дозволить деяким категоріям студентів чоловічої статі виїжджати за кордон на стажування та навчання. Про це повідомив міністр освіти і науки Оксен Лісовий.
За його словами, академічна мобільність – це можливість для студентів тимчасово виїхати за кордон для навчання чи стажування, а для університетів – спосіб зміцнити партнерство з іноземними навчальними закладами.
Лісовий зазначив, що через воєнний стан у програмах академічної мобільності зараз беруть участь лише дівчата. Однак студенти неодноразово зверталися до президента Володимира Зеленського з пропозицією розширити мобільність і на чоловіків.
"Тож сьогодні уряд ухвалив рішення, яке дозволить хлопцям також ставати учасниками цих програм — строком на один семестр. Йдеться лише про студентів віком від 18 до 22 років, які вчаться на бакалавраті за денною формою (або ж на магістратурі медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування)", – заявив Лісовий.
Міністр наголосив, що для перетину кордону необхідно мати:
→ е-квиток студента;
→ направлення від закладу освіти;
→ засвідчену копію договору з іноземним університетом про прийняття на програму академічної мобільності;
→ військово-довідковий документ від територіального центру комплектування.
- 17 листопада 2023 року Зеленський заявив, що треба знайти "справедливе рішення" у питанні виїзду студентів за кордон для навчання та стажування.
- 27 березня 2024 року Зеленський сказав, що забороняти студентам чоловічої статі виїжджати за кордон за програмою академічної мобільності є несправедливим обмеженням, та пообіцяв, що Міносвіти детально опрацює це питання.