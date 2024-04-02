Уряд дозволив деяким студентам-чоловікам виїжджати за кордон. Кому і за яких умов

Ухвалено рішення щодо права на виїзд на стажування і навчання, повідомив глава Міносвіти Лісовий

Оксен Лісовий (Фото: Міністерство освіти і науки)

Уряд схвалив рішення, яке дозволить деяким категоріям студентів чоловічої статі виїжджати за кордон на стажування та навчання. Про це повідомив міністр освіти і науки Оксен Лісовий.

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За його словами, академічна мобільність – це можливість для студентів тимчасово виїхати за кордон для навчання чи стажування, а для університетів – спосіб зміцнити партнерство з іноземними навчальними закладами.

Лісовий зазначив, що через воєнний стан у програмах академічної мобільності зараз беруть участь лише дівчата. Однак студенти неодноразово зверталися до президента Володимира Зеленського з пропозицією розширити мобільність і на чоловіків.

"Тож сьогодні уряд ухвалив рішення, яке дозволить хлопцям також ставати учасниками цих програм — строком на один семестр. Йдеться лише про студентів віком від 18 до 22 років, які вчаться на бакалавраті за денною формою (або ж на магістратурі медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування)", – заявив Лісовий.

Міністр наголосив, що для перетину кордону необхідно мати:

→ е-квиток студента;

→ направлення від закладу освіти;

→ засвідчену копію договору з іноземним університетом про прийняття на програму академічної мобільності;

→ військово-довідковий документ від територіального центру комплектування.