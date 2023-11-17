Зеленський про виїзд студентів за кордон для освіти: Необхідне справедливе рішення

У питанні виїзду студентів за кордон для освіти необхідно знайти "справедливе рішення", заявив президент Володимир Зеленський. На його думку, Міністерство освіти має дати змогу студентам немобілізаційного віку набувати знань за кордоном та приносити їх в Україну. Про це голова держави заявив на зустрічі зі студентами Маріупольського державного університету.

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Його запитали про спрощення процедури виїзду студентів за кордон з метою навчання та стажування, аби набути нових знань і вмінь.

У відповідь Зеленський акцентував на важливості уникнення чинників, котрі б створювали "психологічну напругу між військовими на фронті та цивільними".

На переконання президента, у питанні виїзду за кордон потрібно знайти "справедливе рішення".

"Окремі програми, за якими люди немобілізаційного віку, науковці для розвитку або здобуття знань, які потрібні Україні... Я вважаю, що Міністерство має опрацювати й дати вам змогу принести ці знання в Україну", – пояснив він.

22 вересня 2022 року речник Держприкордонслужби Андрій Демченко повідомив LIGA.net, що вище військове керівництво з 14 вересня скасувало можливість перетину українського кордону студентами-чоловіками, які навчаються за кордоном, через масові підробки документів.

що вище військове керівництво з 14 вересня скасувало можливість перетину українського кордону студентами-чоловіками, які навчаються за кордоном, через масові підробки документів. 30 травня 2023 року Верховна Рада підтримала зниження граничного віку перебування громадян на військовому обліку призовників з 27 до 25 років, проте президент ще не підписав закон.

За словами секретаря РНБО, президент наразі не підписав закон про зниження мобілізаційного віку, оскільки це "дуже чутливе питання", коли своїм рішенням треба взяти відповідальність, що люди молодшого віку мають йти на фронт.

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