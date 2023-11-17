Зеленский о выезде студентов за границу для образования: Необходимо справедливое решение

В вопросе выезда студентов за границу для образования необходимо найти "справедливое решение", заявил президент Владимир Зеленский. По его мнению, Министерство образования должно дать возможность студентам немобилизационного возраста приобретать знания за границей и приносить их в Украину. Об этом глава государства заявил на встрече со студентами Мариупольского государственного университета.

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Его спросили об упрощении процедуры выезда студентов за границу с целью обучения и стажировки, чтобы приобрести новые знания и умения.

В ответ Зеленский акцентировал внимание на важности избегания факторов, которые бы создавали "психологическое напряжение между военными на фронте и гражданскими".

По мнению президента, в вопросе выезда за границу нужно найти "справедливое решение".

"Отдельные программы, по которым люди немобилизационного возраста, ученые для развития или получения знаний, которые нужны Украине... Я считаю, что Министерство должно проработать и дать вам возможность принести эти знания в Украину", – объяснил он.

22 сентября 2022 года представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко сообщил LIGA.net, что высшее военное руководство с 14 сентября отменило возможность пересечения украинской границы студентами-мужчинами, обучающимися за границей, из-за массовых подделок документов.

что высшее военное руководство с 14 сентября отменило возможность пересечения украинской границы студентами-мужчинами, обучающимися за границей, из-за массовых подделок документов. 30 мая 2023 г. Верховная Рада поддержала снижение предельного возраста пребывания граждан на военном учете призывников с 27 до 25 лет, однако президент еще не подписал закон.

По словам секретаря СНБО, президент пока не подписал закон о снижении мобилизационного возраста, поскольку это "очень чувствительный вопрос", когда своим решением нужно взять ответственность за то, что люди младшего возраста должны идти на фронт.

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