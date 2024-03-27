Академічна мобільність для студентів-чоловіків. Зеленський: Треба створити списки університетів

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент України Володимир Зеленський заявив, що забороняти студентам чоловічої статі виїжджати за кордон за програмою академічної мобільності є несправедливим обмеженням, якщо вони не досягли мобілізаційного віку. Про це він розповів під час зустрічі зі студентами Сумського державного університету.

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"Я думаю, що це несправедливе обмеження. Якщо ви немобілізаційного віку", — сказав президент.

Він наголосив, якщо хлопець немобілізаційного віку — то незрозуміло, чому його не можна відпускати навчатися за програмами студентського обміну.

"Я дійсно не розумію, чому вас не можна відпускати, або чому є пріоритизація інша, чесно", — сказав глава держави.

Утім, президент розповів, що розуміє деякі бюрократичні процеси. Адже, за словами Зеленського, уряд боїться створити ще один коридор "для ухиляння".

Якщо правильно організувати процес проходження академмобільності для студентів чоловічої статі — то такий варіант можливий, повідомив Зеленський.

"Я думаю, тут треба робити список університетів, звертатись до менеджменту університету, віддавати їм ці повноваження, і вони можуть визначати список таких дітей, з якими немає ніяких питань", – сказав він.

Зеленський зазначив, що попросить Міністерство освіти розглянути це питання та детальніше його опрацювати.