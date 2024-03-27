Академмобильность для студентов-мужчин. Зеленский: нужно создать списки университетов

Владимир Зеленский (Фото: Офіс президента)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что запрещать студентам мужского пола выезжать за границу по программе академической мобильности является несправедливым ограничением, если они не достигли мобилизационного возраста. Об этом он рассказал в ходе встречи со студентами Сумского государственного университета.

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"Я думаю, что это несправедливое ограничение. Если вы не мобилизационного возраста", – сказал президент.

Он подчеркнул, что если парень не мобилизационного возраста — то непонятно, почему его нельзя отпускать учиться по программам студенческого обмена.

"Я действительно не понимаю, почему вас нельзя отпускать или почему есть приоритизация другая, честно", — сказал глава государства.

Впрочем, президент рассказал, что понимает некоторые бюрократические процессы. Ведь, по словам Зеленского, правительство боится создать еще один коридор "для уклонения".

Если правильно организовать процесс прохождения академической мобильности для студентов мужского пола — то такой вариант возможен, сообщил Зеленский.

"Я думаю, здесь нужно делать список университетов, обращаться в менеджмент университета, отдавать им эти полномочия, и они могут определять список таких детей, с которыми нет никаких вопросов", – сказал он.

Зеленский отметил, что попросит Министерство образования рассмотреть этот вопрос и подробнее его проработать.