Кабмин решил создать в столице мемориал украинских героев

Фото: mil.gov.ua

Кабмин принял решение создать в Киеве мемориал украинских героев, сражавшихся за свободу, независимость и территориальную целостность Украины. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

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На сегодняшнем заседании правительства утвержден оргкомитет по созданию мемориала. Его главой назначен вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко.

Оргкомитет должен разработать концепцию сооружения, провести архитектурный конкурс и определить место размещения мемориала в столице.

"Реализация этого решения позволит увековечить память о воинах, сражавшихся за свободу, независимость и территориальную целостность Украины в противостоянии российской агрессии, украинских борцов за независимость XX века, сохранить национальную память о мужестве и патриотизме защитников Украинского государства", - сказано в сообщении.

21 мая президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" полковнику полиции Сергею Губанову, который погиб в зоне проведения операции объединенных сил на Донбассе.





