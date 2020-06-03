Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Кабмин решил создать в столице мемориал украинских героев

Кабмин решил создать в столице мемориал украинских героев - Фото
Фото: mil.gov.ua
03.06.2020, 18:14

На сегодняшнем заседании правительства утвержден оргкомитет по созданию мемориала

Кабмин принял решение создать в Киеве мемориал украинских героев, сражавшихся за свободу, независимость и территориальную целостность Украины. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

На сегодняшнем заседании правительства утвержден оргкомитет по созданию мемориала. Его главой назначен вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко.

Оргкомитет должен разработать концепцию сооружения, провести архитектурный конкурс и определить место размещения мемориала в столице.

"Реализация этого решения позволит увековечить память о воинах, сражавшихся за свободу, независимость и территориальную целостность Украины в противостоянии российской агрессии, украинских борцов за независимость XX века, сохранить национальную память о мужестве и патриотизме защитников Украинского государства", - сказано в сообщении.

21 мая президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" полковнику полиции Сергею Губанову, который погиб в зоне проведения операции объединенных сил на Донбассе. 



Вадим Ребрина
Еще по теме
Напишите нам
кабмин война минобороны мемориал
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 