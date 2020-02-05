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Кабмин создаст Министерство по вопросам оккупированных территорий

Кабмин создаст Министерство по вопросам оккупированных территорий - Фото
Алексей Гончарук (Фото: пресс-служба президента)
05.02.2020, 07:28

Министерство займется реинтеграцией Донбасса и работой с временно перемещенными лицами

В правительстве будет создано Министерство по вопросам оккупированных территорий. Об этом на совещании у президента Владимира Зеленского заявил премьер-министр Алексей Гончарук, сообщает пресс-служба президента.

По словам Гончарука, создание министерства, в соответствии с заданием президента, позволит эффективнее работать над вопросами реинтеграции Донбасса и заниматься работой с людьми, которые остаются на оккупированных территориях, либо переехали на подконтрольную территорию и являются временно перемещенными лицами.

В свою очередь министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский отметил, что идет работа над запуском телеканала, который будет транслироваться на оккупированные территории.

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кабмин Донбасс министерство по вопросам оккупированных территорий
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