В условиях военного положения введут ограничения по регистрации места проживания – Кабмин
Сегодня, 29 декабря, Кабинет министров утвердил порядок введения ограничений по регистрации места жительства людей на территориях, где действует режим военного положения. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.
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Документ называется "Порядок запрета или ограничения выбора места пребывания или проживания людей на территории, где действует военное положение".
В документе говорится, что решение о соответствующих ограничениях принимает военное командование совместно с военными администрациями, также возможно привлечение местных властей.
Ограничения в районах, где действует военное положение, касаются запрета на получение человеком новой регистрации места проживания и запрета на снятие с регистрации там.
Снять регистрацию места жительства на территории, где введено военное положение, могут люди, которые одновременно зарегистрированы в месте, где нет военного положения.
В решении о введении ограничений должны быть указаны:
- сложившиеся в Украине или отдельном районе обстоятельства;
- неблагоприятные факторы военного характера, которые создают угрозу для населения и существенно снижают уровень обеспечения его жизнедеятельности;
- пути противодействия этим факторам.
Правовая основа введения запретов или ограничений на выбор места жительства людей на территории, где действует военное положение – Конституция, указ президента и законы: о военном положении, о свободе передвижения и выборе места жительства, о предоставлении услуг по регистрации места жительства.
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