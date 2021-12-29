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В условиях военного положения введут ограничения по регистрации места проживания – Кабмин

Цей матеріал також доступний українською
29.12.2021, 18:20
В условиях военного положения введут ограничения по регистрации места проживания – Кабмин - Фото
Денис Шмыгаль на заседании Кабмина (Фото: пресс-служба КМУ)

Сегодня, 29 декабря, Кабинет министров утвердил порядок введения ограничений по регистрации места жительства людей на территориях, где действует режим военного положения. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

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Документ называется "Порядок запрета или ограничения выбора места пребывания или проживания людей на территории, где действует военное положение".

В документе говорится, что решение о соответствующих ограничениях принимает военное командование совместно с военными администрациями, также возможно привлечение местных властей.

Ограничения в районах, где действует военное положение, касаются запрета на получение человеком новой регистрации места проживания и запрета на снятие с регистрации там.

Снять регистрацию места жительства на территории, где введено военное положение, могут люди, которые одновременно зарегистрированы в месте, где нет военного положения.

В решении о введении ограничений должны быть указаны:

- сложившиеся в Украине или отдельном районе обстоятельства;

- неблагоприятные факторы военного характера, которые создают угрозу для населения и существенно снижают уровень обеспечения его жизнедеятельности;

- пути противодействия этим факторам.

Правовая основа введения запретов или ограничений на выбор места жительства людей на территории, где действует военное положение – Конституция, указ президента и законы: о военном положении, о свободе передвижения и выборе места жительства, о предоставлении услуг по регистрации места жительства.

  • 17 декабря вступил в силу приказ о воинском учете для женщин. Ожидается, что военнообязанными станут украинки, которые работают в сфере госбезопасности, транспортной сфере, IT, медицине, журналистике, туризме, педагогике: здесь есть полный перечень. Беременные женщины и матери малолетних детей тоже подлежат воинскому учету.
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Наталия Медведева
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военное положение
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