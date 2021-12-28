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"Паника безосновательна". Реакция Минобороны на петицию об отмене учета для женщин

Цей матеріал також доступний українською
28.12.2021, 11:54
Анна Маляр (Фото - Facebook Маляр)

Замминистра обороны Ання Маляр назвала петицию об отмене приказа о воинском учете для женщин "нормальным демократическим процессом", но отметила, что причин для паники нет, и приказ не стал неожиданностью, так как он был подписан в рамках принятого еще в марте закона. Об этом она сказала в эфире канале 1+1.

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Она подчеркнула, что воинский учет – это не призыв и не мобилизация, потому никого из женщин в армию забирать не будут.

"Паника и перепуг безосновательны – это никоим образом кардинально не изменит жизнь женщин", – сказала замглавы Минобороны, комментируя петицию об отмене приказа.

Она отметила, что "уже завтра" идти в территориальные центры комплектования (бывшие военкоматы) не нужно – на это есть весь 2022 год. Ожидается, что в течение следующего года Генштаб создаст ряд документов, которые сделают процесс учета понятным, прозрачным и максимально удобным. Планируется упростить этот процесс и частично перевести его в онлайн-формат. 

Она также уточнила, что в случае возникновения "тяжелых" ситуаций в стране женщины-юристы будут выполнять функции юристов, журналисты – журналистов.

По словам Маляр, приказ Минобороны предусматривает лишь модернизацию и обновление норм, касающихся воинского учета женщин. При этом такие нормы были всегда – в постановлении Кабмина 1994 года, которое фактически заменили новым приказом, был немалый перечень из около 40 профессий, представительницы которых подлежали учету. Этот список, по словам Маляр, был засекреченным, и он появился в открытом доступе только в 2008 году. Некоторых профессий, указанных в постановлении 1994-го, уже не существует ввиду технического прогресса, а другие – появились, с чем и связана необходимость обновления.

Маляр также отметила, что приказ №313 не является неожиданностью, так как закон, предусматривающий воинский учет для женщин, Верховная Рада поддержала абсолютным большинством в марте 2021-го – проголосовали все, кроме ОПЗЖ.

  • Приказ о воинском учете для женщин вступил в силу 17 декабря 2021-го. Ожидается, что военнообязанными станут украинки, которые работают в сфере госбезопасности, транспортной сфере, IT, медицине, журналистике, туризме, педагогике: здесь есть полный перечень. Беременные женщины и матери малолетних детей тоже подлежат воинскому учету.
  • Залужный заявил, что спешить в военкоматы не нужно, документы будут оформляться планово. 
  • Украинцы в соцсетях с юмором отреагировали на приказ о военнообязанных женщинах.
  • На сайте президента появилась петиция об отмене приказа, ее уже подписали более 25 000 человек – теперь ее должен рассмотреть Владимир Зеленский.

Читайте также: "Никто не отправляет на войну". Украинок ставят на воинский учет: все, что нужно знать

Оксана Житнюк
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ВСУ минобороны армия женщины военный учет Анна Маляр
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