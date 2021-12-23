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Главнокомандующий ВСУ о воинском учете женщин: В военкоматы не бегите, сделаем планово

Цей матеріал також доступний українською
23.12.2021, 16:08
Главнокомандующий ВСУ о воинском учете женщин: В военкоматы не бегите, сделаем планово - Фото
Валерий Залужный (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

Указ со списком специальностей, представительниц которых поставят на воинский учет, позволит военным видеть женщин, способных встать на защиту Украины при возникновении такой необходимости. Спешить в военкоматы не нужно, документы будут оформляться планово. Об этом сказал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, его цитирует Интерфакс Украина.

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"Назрела необходимость создания такого документа, который позволял бы нам, военным, видеть женщин, которых можно использовать при защите нашего государства. Поэтому родился этот указ, чуть больше 100 специальностей туда "вбили", – отметил он.

Залужный подчеркнул, что выступает за "гендерное равенство" и поддерживает необходимость воинского учета женщин.

По словам главнокомандующего, он хочет успокоить женщин и заверить, что не нужно "уже завтра бежать в военкомат, не нужно занимать очередь, не нужно искать кого-то, кто поможет это все сделать". Он добавил, что украинки будут поставлены на воинский учет "планово и постепенно".

Полный текст указа и перечень профессий можно посмотреть по ссылке

  • С помощью анонсированного недавно Military ID в портале Дия военнообязанным можно будет легко сменить место регистрации без похода в военкомат.
  • Приказ о воинском учете для женщин вступил в силу 17 декабря. Ожидается, что военнообязанными станут украинки, которые работают в сфере госбезопасности, транспортной сфере, IT, медицине, журналистике, туризме, педагогике: здесь есть полный перечень.

Читайте также: Рада приняла закон о реформе военкоматов и о призыве резервистов при обострении

Яна Катасонова
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главнокомандующий ВСУ военкомат Валерий Залужный женщины воинский учет
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