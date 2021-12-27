Петиция об отмене воинского учета женщин набрала 25 000 подписей. Ее рассмотрит Зеленский

Электронная петиция, размещенная на сайте президента, об отмене приказа Министерства обороны о расширении списка специальностей женщин, подлежащих военному учету, набрала необходимые для рассмотрения более 25 000 подписей.

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Теперь ее должен рассмотреть президент Владимир Зеленский.

Петиция под названием "Издевательство над женщинами! Не должны все женщины, имеющие специальность или профессию, быть военнообязанными" была обнародована на сайте главы государства ​​23 декабря.

"Казалось бы изменился только перечень, но, согласно ему, почти все женщины нашего государства должны быть военнообязанными. Это безобразие! Никакого общественного обсуждения. Никаких подготовительных мер. Никакого переходного периода и разъяснений по механизму реализации", – пишет инициатор петиции Яна Рашевченко.

Сейчас статус петиции на сайте главы государства – "ожидает рассмотрения".

По закону, в течение трех рабочих дней после набора петицией необходимого количества голосов Офис президента должен сообщить о начале рассмотрения, которое должно быть осуществлено не позднее чем в течение 10 рабочих дней после этого сообщения.

Приказ о воинском учете для женщин вступил в силу 17 декабря 2021-го. Ожидается, что военнообязанными станут украинки, которые работают в сфере госбезопасности, транспортной сфере, IT, медицине, журналистике, туризме, педагогике: здесь есть полный перечень. В том числе беременные женщины и матери малолетних детей.

Залужный заявил, что спешить в военкоматы не нужно, документы будут оформляться планово.

Украинцы в соцсетях с юмором отреагировали на приказ о военнообязанных женщинах.

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Наталия Медведева

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