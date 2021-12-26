Беременных женщин и матерей малолетних тоже будут брать на воинский учет – Минобороны

Беременных женщин и матерей малолетних детей тоже будут брать на воинский учет, если они подходят по возрасту, специальности и состоянию здоровья. Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны в Facebook.

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В ГУР напомнили, что воинскому учету будут подлежать все женщины в возрасте от 18 до 60 лет, которые имеют соответствующую специальность/профессию и пригодны к военной службе.

"Беременные женщины и/или с малолетними детьми тоже берутся на военный учет. Как и в случае мужчин, в Территориальных центрах комплектования и соцподдержки для женщин будет учитываться состояние здоровья человека и его семейные обстоятельства", – говорится в сообщении.

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный заверил в Facebook, что со взятием женщин на воинский учет изменений в жизни украинок не будет.

Он напомнил, что речь не идет о призыве или обязательной мобилизации женщин. По его словам, планируется "переходная норма" – на учения женщины будут отправляться исключительно по желанию.

Залужный также объяснил, что цель воинского учета – дать ВСУ информацию, какие специалистки есть в стране и в крайнем случае могут присоединиться к обороне государства.

Детальнее о воинском учете женщин читайте в разборе от LIGA.net.

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Марк Сировой

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