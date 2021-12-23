В Минобороны хотят уменьшить список профессий для военного учета женщин – депутат

Перечень профессий, названных в указе о воинском учете женщин, планируют пересмотреть и уменьшить. Об этом LIGA.net сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам нацобороны, безопасности и разведки Александр Завитневич.

По словам политика, список профессий проверили и пришли к выводу, что он слишком обширный.

"Мы утром уже обсудили этот вопрос с министром обороны Алексеем Резниковым и пришли к согласию, что пересмотрим перечень в сторону уменьшения и здравого смысла, потому что там есть профессии, которые действительно не понадобятся Вооруженным Силам и другим военным формированиям", – подчеркнул он.

Полный текст указа и перечень профессий можно посмотреть по ссылке.

Приказ о воинском учете для женщин вступил в силу 17 декабря 2021-го. Ожидается, что военнообязанными станут украинки, которые работают в сфере госбезопасности, транспортной сфере, IT, медицине, журналистике, туризме, педагогике: здесь есть полный перечень.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сказал, что спешить в военкоматы не нужно, документы будут оформляться планово.

Украинцы в соцсети отреагировали на приказ о военнообязанных женщинах.

Читайте также: Женщины должны стать на воинский учет до конца 2022-го: какие нужны документы и куда идти

Яна Катасонова

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.