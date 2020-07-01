Кабмин уволил четырех заместителей министра образования

Заседание Кабмина во время карантина (Фото: пресс-служба КМУ)

Кабинет министров уволил четырех заместителей министра образования и науки. Об этом сообщил в Facebook представитель правительства в Верховной Раде, нардеп из Слуги народа Василий Мокан.

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Решение было принято на заседании правительства сегодня, 1 июля. Были уволены первый заместитель главы МОН Юрий Полюхович, заместители министра Петр Коржевский, Егор Стадный и Максим Ярмистый.

Также был уволен госсекретарь МОН Павел Полянский.

6 июня на встрече с журналистами президент Владимир Зеленский заявил , что на должность министра образования и науки претендуют как минимум четыре кандидата, один из которых — экс-регионал и ректор Черниговского политеха Сергей Шкарлет

Зеленский заявил 17 июня премьер премьер Шмыгаль внес кандидатуру Шкарлета в Раду.

18 июня стало известно, что Зеленский просил фракцию СН проголосовать за Шкарлета.

25 июня Шкарлет был назначен и.о. министра образования и науки.

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