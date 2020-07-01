Кабмин уволил четырех заместителей министра образования

Кабинет министров уволил четырех заместителей министра образования и науки. Об этом сообщил в Facebook представитель правительства в Верховной Раде, нардеп из Слуги народа Василий Мокан.
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Решение было принято на заседании правительства сегодня, 1 июля. Были уволены первый заместитель главы МОН Юрий Полюхович, заместители министра Петр Коржевский, Егор Стадный и Максим Ярмистый.
Также был уволен госсекретарь МОН Павел Полянский.
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