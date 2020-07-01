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Кабмин уволил четырех заместителей министра образования

Кабмин уволил четырех заместителей министра образования - Фото
Заседание Кабмина во время карантина (Фото: пресс-служба КМУ)
01.07.2020, 15:22

Правительство уволило Юрия Полюховича, Петра Коржевского, Егора Стадного и Максима Ярмистого

Кабинет министров уволил четырех заместителей министра образования и науки. Об этом сообщил в Facebook представитель правительства в Верховной Раде, нардеп из Слуги народа Василий Мокан.

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Решение было принято на заседании правительства сегодня, 1 июля. Были уволены первый заместитель главы МОН Юрий Полюхович, заместители министра Петр Коржевский, Егор Стадный и Максим Ярмистый.

Также был уволен госсекретарь МОН Павел Полянский.

  • 6 июня на встрече с журналистами президент Владимир Зеленский заявил, что на должность министра образования и науки претендуют как минимум четыре кандидата, один из которых — экс-регионал и ректор Черниговского политеха Сергей Шкарлет.
  • 17 июня премьер премьер Шмыгаль внес кандидатуру Шкарлета в Раду.
  • 18 июня стало известно, что Зеленский просил фракцию СН проголосовать за Шкарлета.
  • 25 июня Шкарлет был назначен и.о. министра образования и науки.

Читайте досье: Кабмин назначил и.о. министра образования: ректор, экс-регионал, соратник Табачника

Денис Юдин
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