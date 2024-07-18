Кабмин выделил дополнительные 16,1 млн грн на противодействие пропаганде РФ в пограничье

Весной правительство сообщало о выделении 152 млн грн под эти нужды – сейчас Минэкономики написало, что тогда выделили 124,4 млн грн

Кабинет министров (Фото: Андрей Гудзенко / LIGA.net)

Кабинет министров выделил 16,1 млн грн для специального телерадиовещания, чтобы блокировать российскую пропаганду в Донецкой, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях. Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики.

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На заседании правительства приняли выделение 16,1 млн грн для "создания и эксплуатации системы специального телерадиовещания, которое будет блокировать антиукраинское вещание" в четырех украинских приграничных областях.

"Правительство развивает разветвленную систему спецсети телерадиовещания на приграничных территориях, которая будет блокировать вражескую пропаганду и обеспечивать информационную безопасность в эфирном пространстве Украины", – сообщил замминистра экономики Виталий Киндратов.

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Весной в Госспецсвязи заявляли, что правительство выделило 152 млн грн. Такая же сумма была в распоряжении Кабмина о выделении средств.

Минэкономики пишет, что в марте для Госспецсвязи выделили 124,4 млн грн для Волынской, Ровенской, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Винницкой и Одесской областей, а теперь предоставили дополнительные 16,1 млн грн для Донецкой, Николаевской, Херсонской и Запорожской областей

В выделенные теперь 16,1 млн входят 13,2 млн грн из резервного фонда госбюджета и 2,9 млн грн, которые сэкономили на предварительных закупках оборудования для спецсети в первых девяти областях, заявляют в сообщении.

В целом планируется приобрести необходимое оборудование и поставить его Концерну радиовещания, радиосвязи и телевидения, а также установить и запустить технику до конца 2024 года.

По данным ГУР, Кремль увеличил финансирование внутренней пропаганды по отношению к российско-украинской войне до $500 млн в год.

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