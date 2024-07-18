Кабмін виділив додаткові 16,1 млн грн на протидію російській пропаганді у прикордонні

Навесні уряд повідомляв про виділення 152 млн грн під ці потреби – зараз Мінекономіки написало, що тоді виділили 124,4 млн грн

Кабінет міністрів (Фото: Андрій Гудзенко / LIGA.net)

Кабінет міністрів виділив 16,1 млн грн для спеціального телерадіомовлення, щоб блокувати російську пропаганду у Донецькій, Миколаївській, Херсонській та Запорізькій областях. Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки.

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На засіданні уряду ухвалили виділення 16,1 млн грн для "створення та експлуатації системи спеціального телерадіомовлення, яке блокуватиме антиукраїнське мовлення" у чотирьох українських прикордонних областях.

"Уряд розбудовує розгалужену систему спецмережі телерадіомовлення на прикордонних територіях, яка блокуватиме ворожу пропаганду та забезпечуватиме інформаційну безпеку в ефірному просторі України", – повідомив заступник міністра економіки Віталій Кіндратів.

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Навесні у Держспецзв'язку заявляли, що уряд виділив 152 млн грн. Така ж сума була у розпорядженні Кабміну про виділення коштів.

Наразі Мінекономіки пише, що у березні для Держспецзв'язку виділили 124,4 млн грн для Волинської, Рівненської, Житомирської, Київської, Чернігівської, Сумської, Харківської, Вінницької та Одеської областей, а тепер надали додаткові 16,1 млн грн для Донецької, Миколаївської, Херсонської та Запорізької областей.

LIGA.net звернулася по коментар до Мінекономіки щодо різниці у цих сумах та опублікує відповідь, як тільки її отримає.

До виділених тепер 16,1 млн входять 13,2 млн грн із резервного фонду держбюджету та 2,9 млн грн, які зекономили на попередніх закупівлях обладнання для спецмережі у перших дев'яти областях, заявляють у повідомленні.

Загалом планують придбати необхідне обладнання та постачити його Концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення, а також встановити та запустити устаткування до кінця 2024 року.

За даними ГУР, Кремль збільшив фінансування внутрішньої пропаганди щодо російсько-української війни до $500 млн на рік.

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