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Качиньский: Есть признаки, что война России против Украины может закончиться компромиссом

Цей матеріал також доступний українською
24.04.2023, 15:15
Качиньский: Есть признаки, что война России против Украины может закончиться компромиссом - Фото
Ярослав Качиньский (скриншот)

Экс-премьер Польши, глава правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что война России против Украины якобы может завершиться компромиссом, а не "окончательным урегулированием". Об этом пишет Polska Agencja Prasowa со ссылкой на слова политика, выступая в Академии военных искусств в Варшаве.

По его словам, "компромиссное" окончание войны России против Украины приведет к возникновению новых опасностей.

"Есть признаки того, что она [война] может закончиться компромиссом, а не окончательным урегулированием, и это, к сожалению, будет означать, что в скором времени могут возникнуть новые опасности. Мы не хотим этого решения", – сказал Качиньский.

Как отметил политик, Польша "полностью поддерживает" требования украинцев по освобождению всей территории Украины, однако "не все зависит от нас".

Он отметил, что Польше следует приходить "в состояние готовности" – и армия является "основой в этом".

  • 18 апреля 2023 года министр обороны Польши рассказал о желании открыть "академию HIMARS".
  • 23 апреля в МИД Польши заявили, что Украина должна вступить в НАТО "как можно быстрее".

Читайте также: Польша строит многоуровневую противовоздушную оборону на украинском опыте – глава МО страны

Артем Джеріпа
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