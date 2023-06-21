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Качиньский снова вернулся в правительство Польши. Дуда назначил его вице-премьером

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21.06.2023, 15:12
Качиньский снова вернулся в правительство Польши. Дуда назначил его вице-премьером - Фото
Анджей Дуда и Ярослав Качиньский (Фото: канцелярия президента Польши)

Глава правящей партии Польши Право и справедливость Ярослав Качиньский вернулся в правительство страны после отставки в 2022 году. Об этом сообщило агентство PAP.

Президент Польши Анджей Дуда назначил Качиньского вице-премьер-министром, он будет единственным заместителем главы правительства. 

По словам премьера Польши Матеуша Моравецкого, Качиньский будет сосредоточен на безопасности Польши, так как это будет "самым важным лозунгом" до конца 2023 года. 

Он уже занимал должность вице-премьера, однако ушел в отставку в июне 2022 года. 

"Вы абсолютно главный автор закона о защита Польши. Это фундаментальный акт для повышения безопасности в военном смысле во время войны, происходящей за границей", — сказал Дуда на церемонии.

Осенью в Польше пройдут парламентские выборы — основными конкурентами в гонке являются партия ПИС и Гражданская платформа во главе с бывшим премьер-министром страны Дональдом Туском.

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Дмитрий Гриниченко
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