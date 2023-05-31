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Почему Польша помогает Украине. Дуда: Помним – русский плен заканчивается пулей в затылок

Цей матеріал також доступний українською
31.05.2023, 12:40
Почему Польша помогает Украине. Дуда: Помним – русский плен заканчивается пулей в затылок - Фото
Анджей Дуда (фото - ЕРА)

Поляки понимают, что для России они сейчас – "враг №1, не считая самой Украины", и у них хорошая историческая память на отношение Москвы к польскому народу. Dziennik Gazeta Prawna пишет, что так ответил в интервью на вопрос, почему его страна настолько поддерживает Украину в ее освободительной войне против оккупантов из РФ, польский президент Анджей Дуда.

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Он сказал, что в Польше понимают, что такое русский империализм, что он "возрождается" и каковы будут последствия этого.

"Эта память в наших семьях. Говорят, удивительно, что сейчас поляки так чудесно помогают украинцам. Наши семьи помнят, что русский плен заканчивается пулей в затылок. <...> Мы знаем, что только победа над Россией принесет нам безопасность", – добавил он, напомнив о массовых расстрелах польских офицеров и интеллигенции в Катыни, Медном, Харькове и других местах.

СПРАВКА. В 1991 году у села Медное в Тверской области России обнаружили массовые захоронения жертв сталинских репрессий, в том числе более 6000 расстрелянных военнопленных поляков. Историки также выяснили, что массовое убийство произошло весной 1940-го в селе Катынь Смоленской области после секретного решению ВКП(б). За два месяца после него убили почти 22 000 поляков. Среди убитых были не только офицеры, но и политики, представители духовенства и даже артисты. Их тела захоронены в братских могилах без опознавательных знаков. В лесу также обнаружено свыше 10 000 расстрелянных советских граждан. В 2010-м россияне предложили полякам "закрыть тему Катыни".

Пользуясь случаем, Дуда напомнил "нашим немецким соседям, что русские были в Берлине", и "коллегам из Франции, что они тоже были в Париже в наполеоновскую эпоху".

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В его стране, отметил Дуда, "все знают, что русские насилуют и грабят", и потому "никому не пришлось просить поляков выйти на восточную границу и забрать украинцев по домам". Президент Польши уточнил, что "надо отдать должное украинцам: они с самого начала говорили, что хотят работать, что не хотят милостыни, а хотят зарабатывать деньги".

Он считает, что близость украинского и польского языков способствовала сближению народов: "Можно разговаривать, даже если кто-то совсем не знает польского".

По оценке президента, через Польшу с начала большой войны прошло 12 млн человек из Украины, а вся помощь в 2022 году от Варшавы составила около 1,5% ВВП страны, то есть "7-8 миллиардов долларов".

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Євген Пилипенко
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