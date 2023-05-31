Почему Польша помогает Украине. Дуда: Помним – русский плен заканчивается пулей в затылок
Поляки понимают, что для России они сейчас – "враг №1, не считая самой Украины", и у них хорошая историческая память на отношение Москвы к польскому народу. Dziennik Gazeta Prawna пишет, что так ответил в интервью на вопрос, почему его страна настолько поддерживает Украину в ее освободительной войне против оккупантов из РФ, польский президент Анджей Дуда.
Он сказал, что в Польше понимают, что такое русский империализм, что он "возрождается" и каковы будут последствия этого.
"Эта память в наших семьях. Говорят, удивительно, что сейчас поляки так чудесно помогают украинцам. Наши семьи помнят, что русский плен заканчивается пулей в затылок. <...> Мы знаем, что только победа над Россией принесет нам безопасность", – добавил он, напомнив о массовых расстрелах польских офицеров и интеллигенции в Катыни, Медном, Харькове и других местах.
Пользуясь случаем, Дуда напомнил "нашим немецким соседям, что русские были в Берлине", и "коллегам из Франции, что они тоже были в Париже в наполеоновскую эпоху".
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В его стране, отметил Дуда, "все знают, что русские насилуют и грабят", и потому "никому не пришлось просить поляков выйти на восточную границу и забрать украинцев по домам". Президент Польши уточнил, что "надо отдать должное украинцам: они с самого начала говорили, что хотят работать, что не хотят милостыни, а хотят зарабатывать деньги".
Он считает, что близость украинского и польского языков способствовала сближению народов: "Можно разговаривать, даже если кто-то совсем не знает польского".
По оценке президента, через Польшу с начала большой войны прошло 12 млн человек из Украины, а вся помощь в 2022 году от Варшавы составила около 1,5% ВВП страны, то есть "7-8 миллиардов долларов".
- В конце мая 2023 года стало известно, что Польша заморозила 1 млрд евро российских активов, для их ареста будет менять Конституцию.
- Также Польша готова учить украинских пилотов на F-16.
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