Чому Польща допомагає Україні. Дуда: Ми пам'ятаємо – російський полон закінчується кулею в потилицю

Поляки розуміють, що для Росії вони зараз – "ворог №1, не рахуючи самої України", і у них гарна історична пам'ять на ставлення Москви до польського народу. Dziennik Gazeta Prawna пише, що так відповів у інтерв'ю на запитання, чому його країна настільки підтримує Україну в її визвольній війні проти окупантів, польський президент Анджей Дуда.

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Він сказав, що в Польщі розуміють, що таке російський імперіалізм, що він "відроджується" та які будуть наслідки цього.

"Ця пам'ять у наших сім'ях. Кажуть, дивно, що зараз поляки так чудово допомагають українцям. Наші сім'ї пам'ятають, що російський полон закінчується кулею в потилицю. <...> Ми знаємо, що лише перемога над Росією принесе нам безпеку", – додав він, нагадавши про масові розстріли польських офіцерів та інтелігенції у Катині, Мідному, Харкові та інших місцях.

ДОВІДКА. У 1991 році біля села Мідне у Тверській області Росії виявили масові поховання жертв сталінських репресій, зокрема понад 6000 розстріляних військовополонених поляків. Історики також з'ясували, що масове вбивство сталося навесні 1940-го в селі Катинь Смоленської області за секретним рішенням ВКП(б). За два місяці після нього вбили майже 22 000 поляків. Серед убитих були не лише офіцери, а й політики, представники духовенства та навіть артисти. Їхні тіла поховані в братських могилах без розпізнавальних знаків. У лісі також виявлено понад 10 000 розстріляних радянських громадян. 2010-го росіяни запропонували полякам " . У 1991 році біля села Мідне у Тверській області Росії виявили масові поховання жертв сталінських репресій, зокрема понад 6000 розстріляних військовополонених поляків. Історики також з'ясували, що масове вбивство сталося навесні 1940-го в селі Катинь Смоленської області за секретним рішенням ВКП(б). За два місяці після нього вбили майже 22 000 поляків. Серед убитих були не лише офіцери, а й політики, представники духовенства та навіть артисти. Їхні тіла поховані в братських могилах без розпізнавальних знаків. У лісі також виявлено понад 10 000 розстріляних радянських громадян. 2010-го росіяни запропонували полякам " закрити тему Катині ".

Користуючись нагодою, Дуда нагадав "нашим німецьким сусідам, що росіяни були у Берліні", і "колегам із Франції, що вони також були у Парижі в наполеонівську епоху".

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У його країні, зазначив Дуда, "усі знають, що росіяни гвалтують і грабують", і тому "нікому не довелося просити поляків вийти на східний кордон та забрати українців додому". Президент Польщі уточнив, що "треба віддати належне українцям: вони від початку говорили, що хочуть працювати, що не хочуть милостині, а хочуть заробляти гроші".

Він вважає, що близькість української та польської мов сприяла зближенню народів: "Можна розмовляти, навіть якщо хтось зовсім не знає польської".

За оцінкою президента, через Польщу з початку великої війни пройшло 12 млн людей з України, а вся допомога у 2022 році від Варшави склала близько 1,5% ВВП країни, тобто "7-8 мільярдів доларів".

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