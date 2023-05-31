Чому Польща допомагає Україні. Дуда: Ми пам'ятаємо – російський полон закінчується кулею в потилицю
Поляки розуміють, що для Росії вони зараз – "ворог №1, не рахуючи самої України", і у них гарна історична пам'ять на ставлення Москви до польського народу. Dziennik Gazeta Prawna пише, що так відповів у інтерв'ю на запитання, чому його країна настільки підтримує Україну в її визвольній війні проти окупантів, польський президент Анджей Дуда.
Він сказав, що в Польщі розуміють, що таке російський імперіалізм, що він "відроджується" та які будуть наслідки цього.
"Ця пам'ять у наших сім'ях. Кажуть, дивно, що зараз поляки так чудово допомагають українцям. Наші сім'ї пам'ятають, що російський полон закінчується кулею в потилицю. <...> Ми знаємо, що лише перемога над Росією принесе нам безпеку", – додав він, нагадавши про масові розстріли польських офіцерів та інтелігенції у Катині, Мідному, Харкові та інших місцях.
Користуючись нагодою, Дуда нагадав "нашим німецьким сусідам, що росіяни були у Берліні", і "колегам із Франції, що вони також були у Парижі в наполеонівську епоху".
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У його країні, зазначив Дуда, "усі знають, що росіяни гвалтують і грабують", і тому "нікому не довелося просити поляків вийти на східний кордон та забрати українців додому". Президент Польщі уточнив, що "треба віддати належне українцям: вони від початку говорили, що хочуть працювати, що не хочуть милостині, а хочуть заробляти гроші".
Він вважає, що близькість української та польської мов сприяла зближенню народів: "Можна розмовляти, навіть якщо хтось зовсім не знає польської".
За оцінкою президента, через Польщу з початку великої війни пройшло 12 млн людей з України, а вся допомога у 2022 році від Варшави склала близько 1,5% ВВП країни, тобто "7-8 мільярдів доларів".
- Наприкінці травня 2023 року стало відомо, що Польща заморозила 1 млрд євро російських активів, для їхнього арешту змінюватиме Конституцію.
- Також Польща готова навчати українських пілотів на F-16.
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