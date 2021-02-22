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Кадыров о фото с Уруским: До вчерашнего дня понятия не имел, кто он такой

22.02.2021, 18:48
Кадыров о фото с Уруским: До вчерашнего дня понятия не имел, кто он такой - Фото
Рамзан Кадыров (Фото: Алексей Никольский/ЕРА)

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что не знал, кто такой Олег Уруский, которого сфотографировали рядом с ним на военной выставке IDEX 2021 в Абу-Даби, а "знал бы — не подпустил". Об этом Кадыров написал в Telegram.

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"Вся эта шумиха высосана из пальца и не стоит выеденного яйца. Хотел бы обратиться к тем, кто раздул этот скандал: не занимайтесь ерундой! До вчерашнего дня я понятия не имел, кто такой Уруский. Знал бы – не подпустил. Подойти и, тем более, пожать руку таким людям считаю для себя неприемлемым", – написал Кадыров.

  • Сегодня премьер-министр Денис Шмыгаль выложил в Facebook фото, на котором рядом идут министр стратегических отраслей экономики Олег Уруский и Кадыров, и потребовал от министра объяснений. 
  • Уруский пояснил, что порядок, в котором будут идти главы национальных делегаций на открытии военной выставки IDEX 2021, определяют организаторы в ОАЭ. По его словам, была применена практика, по которой личные гости правящей семьи размещались в алфавитном порядке. Уруский подчеркнул, что не собирается общаться с Кадыровым, а украинская делегация обратила внимание организаторов на этот инцидент и заявила о неприемлемости подобных ситуаций в будущем.
Вадим Ребрина
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Рамзан Кадыров Олег Уруский
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