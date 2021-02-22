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Украинского министра сфотографировали с Кадыровым. Шмыгаль требует срочных объяснений

22.02.2021, 11:23
Украинского министра сфотографировали с Кадыровым. Шмыгаль требует срочных объяснений - Фото
Денис Шмыгаль (Фото: Johanna Geron/EPA)

Премьер-министр Денис Шмыгаль выложил в Facebook фото, на котором рядом идут министр стратегических отраслей экономики Олег Уруский и соратник президента РФ, глава Чечни Рамзан Кадыров. Глава правительства потребовал у коллеги по Кабмину объяснений, как так вышло.

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"Жду от Олега Уруского срочного объяснения", – пишет Шмыгаль.

Кадр сделан на открытии военной выставки IDEX 2021 в Абу-Даби.

Фото: Facebook/Денис Шмигаль

Вчера, 21 февраля, Уруский во главе украинской делегации посетил эту выставку.

Во время первого дня выставки, пишет глава Минстратегпрома, он встретился с главой Высшего совета оборонной промышленности Саудовской Аравии Ахмедом Аль Оали и с федеральным министром по оборонной промышленности Пакистана Зобайдой Джалалом.

Читайте также: Укроборонпром обвинил министра Уруского в попытке влиять на кадровые решения

Евгений Пилипенко
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Рамзан Кадыров оаэ скандал абу-даби Денис Шмыгаль Олег Уруский IDEX-2021
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