Украинского министра сфотографировали с Кадыровым. Шмыгаль требует срочных объяснений

Премьер-министр Денис Шмыгаль выложил в Facebook фото, на котором рядом идут министр стратегических отраслей экономики Олег Уруский и соратник президента РФ, глава Чечни Рамзан Кадыров. Глава правительства потребовал у коллеги по Кабмину объяснений, как так вышло.

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"Жду от Олега Уруского срочного объяснения", – пишет Шмыгаль.

Кадр сделан на открытии военной выставки IDEX 2021 в Абу-Даби.

Вчера, 21 февраля, Уруский во главе украинской делегации посетил эту выставку.

Во время первого дня выставки, пишет глава Минстратегпрома, он встретился с главой Высшего совета оборонной промышленности Саудовской Аравии Ахмедом Аль Оали и с федеральным министром по оборонной промышленности Пакистана Зобайдой Джалалом.

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Евгений Пилипенко

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