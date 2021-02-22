Украинского министра сфотографировали с Кадыровым. Шмыгаль требует срочных объяснений
Премьер-министр Денис Шмыгаль выложил в Facebook фото, на котором рядом идут министр стратегических отраслей экономики Олег Уруский и соратник президента РФ, глава Чечни Рамзан Кадыров. Глава правительства потребовал у коллеги по Кабмину объяснений, как так вышло.
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"Жду от Олега Уруского срочного объяснения", – пишет Шмыгаль.
Кадр сделан на открытии военной выставки IDEX 2021 в Абу-Даби.
Вчера, 21 февраля, Уруский во главе украинской делегации посетил эту выставку.
Во время первого дня выставки, пишет глава Минстратегпрома, он встретился с главой Высшего совета оборонной промышленности Саудовской Аравии Ахмедом Аль Оали и с федеральным министром по оборонной промышленности Пакистана Зобайдой Джалалом.
- 19 октября 2020-го Кабмин создал новый комитет во главе с вице-премьером Уруским и передал ему вопросы нацбезопасности, ТЭК и инфраструктуры.
- В ноябре секретарь СНБО Алексей Данилов был недоволен выполнением центральными органами власти указов президента Зеленского по реформированию оборонно-промышленного комплекса.
- В декабре 2020-го США ввели санкции против окружения Кадырова, а прошлым летом — против него самого, его жены и дочерей за нарушения прав человека.
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