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Уруский раскритиковал своего зама за скандал с полицией. Тот извинился в комментариях

21.01.2021, 08:46
Уруский раскритиковал своего зама за скандал с полицией. Тот извинился в комментариях - Фото
Виталий Немилостивый (фото - Немілостівий Віталій, Facebook)

Министр стратегических отраслей промышленности Олег Уруский раскритиковал в Facebook своего заместителя Виталия Немилостивого, который попал в скандал с полицией. Замминистра извинился в комментариях.

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Уруский написал, что с Немилостивым произошло "ужасное событие", связанное с "вопиющим нарушением" правил дорожного движения и "недостойным" поведением с полицейскими.

По его мнению, поступок замминистра – неприемлемый и подрывает авторитет представителя исполнительной власти.

Уруский считает, что такое "безответственное поведение" делает невозможной дальнейшую работу Немилостивого на должности замминистра. "В ближайшее время мной и правительством будут приняты все необходимые кадровые решения", – заверил он.

Немилостивый извинился в комментариях.

"Уважаемый Олег Семенович! Примите мои извинения! Мое безответственное поведение недопустимо в цивилизованной стране как сегодняшняя Украина и не должно вызывать в обществе недоверие к правительству и чиновникам. С уважением ко всем!" – написал он.

  • Сегодня ночью появилось видео, на котором Немилостивый вступил в конфликт с патрульной полицией. Судя по кадрам, инцидент произошел еще 30 декабря 2020-го, когда патрульные пытались оформить протокол на замминистра.
  • Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что сегодня утром Кабмин рассмотрит вопрос увольнения Немилостивого. За что могут уволить чиновника, он не уточнял. 
Марк Сировой
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