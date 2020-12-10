США ввели санкции против окружения Кадырова: в списке – бойцовский клуб и личный тренер

США включили в санкционный список за нарушения прав человека ряд компаний и лиц, связанных с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов США.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В частности, в список по "акту Магнитского" попали фонд Ахмата Кадырова, футбольный клуб "Ахмат" и одноименный клуб смешанных единоборств, промоутерская компания Absolute Championship Akhmat, компании Чеченские минеральные воды и Мегастройинвест.

В новой редакции оказались пять человек: замруководителя Росгвардии по Чечне Даниил Мартынов, полпред Чечни при президенте РФ Зияд Сабсаби, вице-премьер Чечни Вахит Усмаев, личный тренер Кадырова по конному спорту Сатиш Симар, представитель Кадырова в Европе (согласно данным списка) Тимур Дугазаев.

В расширенный список также попали три жителя Гаити и пять человек из Йемена.

Размещенные в США активы указанных лиц будут заморожены, им будет запрещен въезд в страну. С ними также запрещено взаимодействовать американским инвесторам и финансовым институтам.

Справка. Российский юрист Сергей Магнитский работал консультантом в фирме, которая оказывала услуги фонду Hermitage Capital. Он объявил, что вскрыл масштабные хищения из российского бюджета. В 2008 году Магнитского арестовали по обвинению в помощи уклонению от уплаты налогов. Он скончался в СИЗО "Матросская тишина". Условия его содержания правозащитники назвали пыточными.

Сам Кадыров был включен в санкционный список по "акту Магнитского" в декабре 2017 года за внесудебные казни, пытки и другие грубые нарушения прав человека.

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.