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Уруский объяснил Шмыгалю, что он делал рядом с Кадыровым на оружейной выставке в ОАЭ

22.02.2021, 12:55
Уруский объяснил Шмыгалю, что он делал рядом с Кадыровым на оружейной выставке в ОАЭ - Фото
Фото: пресс-служба Минстратегпрома

В каком порядке будут идти главы национальных делегаций на открытии военной выставки IDEX 2021, определяют организаторы в ОАЭ. Так глава Минстратегпрома Олег Уруский объяснил кадры, где он идет в Абу-Даби рядом с соратником президента РФ Владимира Путина – руководителем Чечни Рамзаном Кадыровым.

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По его словам, была применена практика, по которой личные гости правящей семьи размещались в алфавитном порядке.

Уруский подчеркнул, что не собирается общаться с Кадыровым, а украинская делегация обратила внимание организаторов на этот инцидент и заявила о неприемлемости подобных ситуаций в будущем.

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"Также не считаю возможным шарахаться от представителей ни страны-агрессора, ни какой-либо другой страны, демонстрируя, таким образом, неуверенное поведение и слабость украинской стороны", – резюмировал министр.

Ранее сегодня премьер Денис Шмыгаль показал у себя в Facebook фото Уруского с Кадыровым и публично затребовал объяснений.

Евгений Пилипенко
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Рамзан Кадыров оаэ скандал абу-даби Денис Шмыгаль Олег Уруский IDEX-2021
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