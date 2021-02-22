Уруский объяснил Шмыгалю, что он делал рядом с Кадыровым на оружейной выставке в ОАЭ

В каком порядке будут идти главы национальных делегаций на открытии военной выставки IDEX 2021, определяют организаторы в ОАЭ. Так глава Минстратегпрома Олег Уруский объяснил кадры, где он идет в Абу-Даби рядом с соратником президента РФ Владимира Путина – руководителем Чечни Рамзаном Кадыровым.

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По его словам, была применена практика, по которой личные гости правящей семьи размещались в алфавитном порядке.

Уруский подчеркнул, что не собирается общаться с Кадыровым, а украинская делегация обратила внимание организаторов на этот инцидент и заявила о неприемлемости подобных ситуаций в будущем.

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"Также не считаю возможным шарахаться от представителей ни страны-агрессора, ни какой-либо другой страны, демонстрируя, таким образом, неуверенное поведение и слабость украинской стороны", – резюмировал министр.

Ранее сегодня премьер Денис Шмыгаль показал у себя в Facebook фото Уруского с Кадыровым и публично затребовал объяснений.

19 октября 2020-го Кабмин создал новый комитет во главе с вице-премьером Уруским и передал ему вопросы нацбезопасности, ТЭК и инфраструктуры.

30 декабря зам Уруского Немилостивый попал в скандал с полицией, когда патрульные остановили его авто. Замминистра отдал им ключи и начал уходить, но правоохранители требовали, чиновник остался. Тот начал противиться: его уложили на землю и надели наручники. Шмыгаль заявил, что "в правительстве нет неприкасаемых". Уруский также раскритиковал зама: того затем уволили.

Евгений Пилипенко

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