Кадыров – Зеленскому: Мы не хотим войны, но время клоунады подошло к концу

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что "для избежания кровопролития" и "необратимых последствий" Украина должна выполнить минские соглашения. Об этом он написал в Telegram.

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Западные партнеры Украины считают, что российские обвинения в адрес Украины в невыполнении минских соглашений представляют собой чистую пропаганду, РФ продвигает "искривленную интерпретацию" минских соглашений. Они отмечают, что Россия сама не выполняет условия этого документа.

"Господин Зеленский! Время клоунады подошло к концу. Наступил час исполнения долга перед собственным народом во избежание необратимых последствий. То есть сегодня как никогда возникла необходимость выполнения минских соглашений..." – написал Кадыров.

Он считает, что неукоснительное выполнение положений, прописанных в этом документе, – "первый важнейший шаг в деле политического урегулирования нарастающего противостояния не только между нашими странами, но и в вопросе снижения общей напряженности в глобальном смысле этого слова".

"В связи с этим Вы, как гарант Конституции и безопасности своего народа и государства, просто обязаны сделать все от Вас зависящее для избежания кровопролития и установления мира. Президент Владимир Путин и народы России не хотят войны, мы не понаслышке знаем смысл этого страшного слова. Будьте благоразумны, господин Зеленский!" – написал Кадыров.

2 февраля министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что оккупированные районы Донбасса не получат особый статус в понимании России, ни один регион не будет иметь права вето на государственные решения.

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Вадим Ребрина

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