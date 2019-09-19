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Как говорить с Трампом: Нуланд дала советы Зеленскому

Как говорить с Трампом: Нуланд дала советы Зеленскому - Фото
Виктория Нуланд (Фото: EPA)
19.09.2019, 16:57

По словам экс-помощницы госсекретаря США, Трампу будут интересны инвестиции в Украину

Президент Владимир Зеленский может заинтересовать президента США Дональда Трампа разговором о приватизации и открытии рынка земли, считает экс-помощница госсекретаря США Виктория Нуланд. Об этом она заявила в интервью BBC News Украина.

"Это значит, что сейчас у США появляется прекрасная возможность инвестировать в Украину и помочь вам с экономическим ростом, с благосостоянием, помочь с более европейским стилем в экономике", - считает Нуланд. Она подчеркнула, что это может сделать Украину "более привлекательным магнитом для возвращения территорий".

Нуланд считает, что Зеленскому нужно дать понять Трампу, что санкции против России помогают усадить Путина за стол переговоров. Нужно объяснить Трампу, сказала она, что думать о снятии санкций можно, только если со стороны России будет реальный прогресс.

Также Нуланд выразила надежду, что новые лидеры Украины не дадут втянуть себя во внутриполитические дела США, кто бы за такими попытками ни стоял.

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Владимир Зеленский дональд трамп виктория нуланд
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