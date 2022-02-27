"Как пришли, так и ушли на тот свет". Вражеская колонна V уничтожена артиллерией: видео
27.02.2022, 17:39
Останки
Украинская артиллерия полностью уничтожила так называемую колонну V российских оккупантов. Об этом сообщает ТГ-канал Госспецсвязи.
На подходах к Киеву в городе Буча уничтожено более 100 единиц техники врага.
На обломках танков и бронетранспортеров видны белые отметки V.
- Ранее сегодня МВД попросило граждан сообщать о колонне техники РФ с отметкой V. "Едут в сторону Киева, особо опасны", – говорилось в сообщении.
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