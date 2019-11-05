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Как работали в Раде главы фракций - отчет КИУ

Как работали в Раде главы фракций - отчет КИУ - Фото
Верховная Рада (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
05.11.2019, 13:41

Чаще всего прогуливают работу в парламенте лидеры ОПЗЖ и Батькивщины

 Самые дисциплинированные главы фракций - в Европейской солидарности, сообщает Комитет избирателей Украины в Facebook.

КИУ проанализировал работу лидеров парламентских фракций в Раде, оценив их участие в голосованиях, посещение пленарных заседаний и заседаний комитетов.

Сопредседатели ОПЗЖ Вадим Рабинович и Юрий Бойко участвовали только в 4% и 9% голосований Рады IX созыва соответственно, оба присутствовали только на одном из четырех заседаний комитета.

Глава Батькивщины Юлия Тимошенко приняла участие в 31% голосований, из 12 заседаний комитета посетила три.

Глава Голоса Сергей Рахманин участвовал в 55% голосований и присутствовал на 26 из 31 заседаний Рады.

Глава Слуги народа Давид Арахамия посетил только 16 из 31 заседаний Рады, зато принял участие в 71% голосований.

У сопредседателей Евросолидарности Ирины Геращенко и Артура Герасимова - лучшие показатели: 65% и 73% голосований, 31 из 31 и 29 из 31 заседаний Рады, два из двух и семь из восьми заседаний комитетов соответственно.

КИУ отмечает, что информация о посещении Арахамией и Рахманиным заседаний комитета по вопросам нацбезопасности недоступна из-за технических проблем.

  • 16 октября Рада одобрила отмену выплат депутатам-прогульщикам.
  • 4 ноября КИУ сообщил, какие фракции ходят на заседания Рады, а какие прогуливают.

Читайте также: Кто из депутатов прогулял большинство голосований - КИУ

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КИУ прогулы главы фракций
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