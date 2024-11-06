Как распределяются голоса на выборах в Палату представителей и Сенат США: инфографика

Борьба республиканцев и демократов за контроль над Палатой представителей продолжается

Конгресс США (Фото: uainfo)

Представители республиканской партии получили контроль над Сенатом США и лидирует в борьбе за сохранение контроля над Палатой представителей. Об этом сообщают Reuters и The Hill.

Республиканцы одержали победу в Западной Вирджинии и Огайо, что дало им гарантию контроля минимум над одной палатой Конгресса. Партия набрала 51 голос, который необходим для победы.

Что касается Палаты представителей, то у республиканцев есть успехи, но борьба еще продолжается. Они набрали 200 голосов из 218 необходимых. Демократы немного отстают – 181 голос.

В случае победы республиканцы могут расширить количество своих представителей до 220 против 212 демократов в 435-местной Палате. Но окончательные результаты будут известны после официального подсчета всех голосов.

Одержав контроль над Палатой представителей и Сенатом, республиканцы смогут помочь Дональду Трампу назначить консервативных судей и других государственных служащих в случае его победы. Если же победит Камала Харрис, то республиканцы смогут блокировать большую часть ее повесток.

Сообщается, что республиканцы обошли демократов в округе Пенсильвания, в том числе и в родном городе действующего американского президента Джо Байдена Скрэнтоне. Также "отобрали места" у демократов в Северной Каролине.

В то же время демократы выиграли место в северной части штата Нью-Йорк, которое принадлежало республиканцам. Чтобы взять контроль над Палатой представителей, республиканцам нужно взять еще минимум шесть мест.