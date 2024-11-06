Як розподіляються голоси на виборах до Палати представників та Сенату США: інфографіка

Боротьба республіканців та демократів за контроль над Палатою представників триває

Конгрес США (Фото: uainfo)

Представники республіканської партії отримали контроль над Сенатом США та лідирують у боротьбі за збереження контролю над Палатою представників. Про це повідомляють Reuters і The Hill.

Республіканці здобули перемогу в Західній Вірджинії та Огайо, що дало їм гарантію контролю щонайменше над однією палатою Конгресу. Партія набрала 51 голос, необхідний для перемоги.

Що стосується Палати представників, то республіканці мають успіхи, але боротьба ще триває. Вони набрали 200 голосів із 218 необхідних. Демократи трохи відстають – 181 голос.

У разі перемоги республіканці можуть розширити кількість своїх представників до 220 проти 212 демократів у 435-місній Палаті. Але остаточні результати будуть відомі після офіційного підрахунку голосів.

Здобувши контроль над Палатою представників та Сенатом, республіканці зможуть допомогти Дональду Трампу призначити консервативних суддів та інших державних службовців у разі його перемоги. Якщо ж переможе Камала Гарріс, то республіканці зможуть блокувати більшу частину її повісток.

Повідомляється, що республіканці обійшли демократів в окрузі Пенсільванія, зокрема й у рідному місті чинного американського президента Джо Байдена Скрентоні. Також "відібрали місця" у демократів у Північній Кароліні.

Водночас демократи виграли місце в північній частині штату Нью-Йорк, яке належало республіканцям. Щоб взяти контроль над Палатою представників, республіканцям потрібно взяти ще щонайменше шість місць.