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15.07.2019, 15:17

Как российские каналы освещают украинские выборы - исследование

Как российские каналы освещают украинские выборы - исследование - Фото
Рабинович, Медведчук, Бойко

Среди лидеров партий чаще всего на российских телеканалах упоминался Петр Порошенко

В июне-июле 2019 года чаще всего из украинских партий, участвующих в парламентских выборах, российские федеральные телеканалы освещали деятельность Оппозиционной платформы - За життя. Об этом со ссылкой на данные "Медиалогии" сообщает Русская служба ВВС.

Оппозиционной платформе - За життя российские телеканалы посвятили 450 сюжетов. Сюжеты касались встречи лидеров партии с российским премьером Дмитрием Медведевым и освобождения четырех украинских заложников.

Партиям Слуга народа и Европейская солидарность были посвящены по 150 сюжетов.

Слугу народа упоминали в связи с ее съездом, электоральным потенциалом и падением рейтингов. Европейскую солидарность - в связи с деятельностью Петра Порошенко.

О Батькивщине российские телеканалы выпустили в эфир 80 сюжетов, о Голосе - 43 сюжета.

Среди лидеров партий Порошенко чаще всего упоминался на российских телеканалах - более 800 сюжетов.

На втором месте - Виктор Медведчук, которому посвятили почти 300 сюжетов.

Юлии Тимошенко российские каналы посвятили 101 информационный сюжет. Главе партии Слуга народа Дмитрию Разумкову - 17 сюжетов, Святославу Вакарчуку - 23 сюжета.

Согласно последним данным Центра Разумкова, если бы досрочные парламентские выборы проходили в период с 5 по 11 июля, в Раду прошли бы пять партий, причем Слуга народа собрала бы более 40% голосов тех украинцев, которые определились с симпатиями и собираются голосовать.

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Теги: Слуга народа, Петр Порошенко, виктор медведчук, оппозиционная платформа - за жизнь
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