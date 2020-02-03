"Какой-то вакуум в Раде": Разумков отчитал депутатов за грубость

Дмитрий Разумков (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Народные депутаты, которые позволяют себе некорректное общение с людьми, не должны забывать, что находятся в парламенте временно. Об этом заявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, открывая заседание согласительного совета.

"Я хотел бы обратиться ко всем народным депутатам, чтобы они, мягко говоря, иногда более взвешенно относились к тому, что говорят", - сказал председатель парламента.

Читайте также: Дубинский, Мендель, Яременко. 10 главных "зашкваров" года

По словам Разумкова, "иногда складывается впечатление, когда человек попадает в Раду, здесь какой-то климат другой, какой-то вакуум, и люди начинают жить в другой реальности".

Он посоветовал нардепам не забывать прошлые выборы, которые показали - ситуация может достаточно быстро измениться, "и из кресел Рады можно оказаться снова ближе к людям".

На днях нардеп СН Евгений Брагар посоветовал пенсионерке продать собаку , если она элитной породы, в счет оплаты коммунальных платежей.

посоветовал В руководстве СН извинились за такое поведение своего депутата.

Читайте также: Фильм на русском в автобусе. Шесть причин, почему водитель и депутат неправы