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"Какой вам нужен президент?". Эмоциональный монолог Зеленского

"Какой вам нужен президент?". Эмоциональный монолог Зеленского - Фото
Владимир Зеленский (фото - president.gov.ua)
10.10.2019, 13:03

Президент отметил, что он не хочет быть в "растяжке" и "послаблять его разными акциями не надо"

Президент Владимир Зеленский против референдумов по каждому вопросу, который входит в его компетенцию, и просит не ставить его "на шпагат". Об этом он заявил сегодня в ходе пресс-марафона.

Говоря о минских соглашениях, он отметил, что в них прописано "отведение еще некоторых... вы знаете, которое мы не можем себе позволить". "Что с этим мне делать? А там подписали люди того человека, который сейчас ходит и говорит: ай-ай-яй. Я как Ван Дамм в таком конкретном шпагате нахожусь. Было бы три ноги - на три меня бы посадили. Поэтому я делаю то, что могу, в этих рамках, отвожу там, где могу обеспечить безопасность", - сказал он.

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"А когда мне скажут, что дальше, пожалуйста, Володя Зеленский, дальше по Минску иди, я в тот момент приду к вам и скажу: а сейчас, уважаемое общество, давайте сядем все вместе на этот шпагат ти вместе будем отвечать за каждую жизнь, которую мы сейчас теряем или можем потом потерять. Вот как это будет. Я готов принимать решения. Но как только я принимаю решения, мне говорят: чего ты со мной не пообщался? Как только я принимаю решения - как ты мог отдать Цемаха? Я принимаю решения, я потому и президент. Потому тех людей в тех условиях я и вернул домой. Да, это сложное решение, да, не всеми в мире поддержано. Но я готов такие решения принимать", - подчеркнул Зеленский.

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"Но если меня сажать на шпагат каждый день, то я буду обращаться к обществу, и вы получите президента, который будет говорить вам: вместе садимся, по каждому человеку (я извиняюсь перед господином Сенцовым), у нас там Цемах, у нас там Сенцов - ну шо, референдум? Референдум! Еще три месяца. Хорошо. Дальше. Клых - референдум? Референдум. Поехали! Кто там дальше? Моряки. Референдум? Референдум. Все говорят: моряки - это не вы, это решение суда. Хорошо, но почему после решения они не были возвращены? Я не говорю, что это я сам, но я хоть что-то сделал или нет, или все это пшик? Поэтому нужно решить, какого президента хочет Украина. Вы меня выбрали. Вы хотите какого? Чтобы после каждого слова рассказывать, кого и как я буду переодевать, чтобы все были?" - заявил президент, подчеркнув, что не имеет права раскрывать все карты, чтобы не подыгрывать врагу.

"Так что мне делать? Кто я с моими ребятами? Я президент, я стратег или я коммуникатор между тем, чего хотят наши люди, и чего не хотят наши люди. Кто я? Поэтому если я чувствую, что могу это сделать и что это ожидания людей, я делаю. Если я чувствую , что это приведет к войне, я сомневаюсь, потому что понимаю, чем рискую. Не собой, а людьми", - подчеркнул президент. "Если бы на моем месте был просто дурачок, с ума съехавший, и подписал бы: та, нам пофиг на Донбасс, на Мариуполь - мы бы с вами отдали их? Никто бы ничего не отдал, мы бы там стояли и не отдавали свою землю и территорию. Я хочу, чтобы мне дали возможность, мне дали мандат, и я хочу быть не в растяжке, а быть нормальным, сильным президентом. А послаблять меня разными акциями не надо, просто не надо", - подытожил он.

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Владимир Зеленский Донбасс акции Олег Сенцов моряки монолог
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